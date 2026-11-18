I repubblicani hanno perso un seggio al Senato anche in Alaska
La vittoria di Mary Peltola su Dan S. Sullivan porta i democratici a 56 seggi su 100. La corsa elettorale è stata segnata da una controversia sull'omonimia di due candidati
JUNEAU - La democratica Mary Peltola ha strappato ai repubblicani un seggio al Senato degli Stati Uniti in Alaska. Secondo le proiezioni dell'agenzia di stampa AP, basate sullo spoglio dei voti, Peltola ha sconfitto il senatore repubblicano uscente Dan S. Sullivan, conquistando una vittoria significativa in uno Stato tradizionalmente conservatore.
A circa due settimane dalle elezioni parlamentari, che hanno segnato una pesante sconfitta per i repubblicani del presidente Donald Trump, tutte le sfide per il Senato sono ormai decise. Da gennaio i democratici potranno contare su una maggioranza di 56 seggi su 100, mentre i repubblicani si fermeranno a 44. Nata in Alaska, Peltola aveva già rappresentato lo Stato alla Camera dei rappresentanti fino al 2025, diventando la prima donna indigena dell'Alaska a ricoprire quell'incarico. Sarà ora anche la prima esponente della popolazione indigena dello Stato a sedere al Senato. Tra le sue priorità figurano la riduzione del costo della vita, l'accesso ad alloggi a prezzi sostenibili, il taglio delle tasse e l'aumento dei salari.
Grande clamore per l'omonimia
La campagna elettorale è stata segnata da una controversia legata alla presenza di due candidati quasi omonimi: il senatore repubblicano uscente Dan S. Sullivan e il neofita politico Dan J. Sullivan. I repubblicani hanno accusato quest'ultimo di essersi candidato per favorire i democratici, sfruttando la somiglianza dei nomi per confondere gli elettori e sottrarre voti al senatore in carica. Lo stesso presidente Trump ha sostenuto che alcuni elettori avrebbero potuto segnare per errore la casella del candidato sbagliato, compromettendo le possibilità di rielezione del repubblicano.
Secondo quanto riferito dal New York Times, alcuni alleati di Peltola avrebbero cercato, già molto prima delle elezioni, una persona con lo stesso nome del senatore uscente per indebolirne la candidatura. Il gruppo elettorale della democratica ha tuttavia negato qualsiasi coinvolgimento nella decisione di Dan J. Sullivan di presentarsi alle urne.
L'amministrazione Trump sconfitta in tribunale
La vicenda ha avuto anche conseguenze giudiziarie. Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di avviare un'azione legale contro lo Stato dell'Alaska, con l'obiettivo di impedire la convalida dei risultati in caso di sconfitta del senatore repubblicano uscente. Il Dipartimento ha inoltre chiesto che le schede contenenti voti per Dan J. Sullivan venissero conservate separatamente, così da poter verificare un'eventuale confusione tra i due candidati. Poco prima delle elezioni di inizio novembre, tuttavia, un tribunale ha respinto la richiesta, osservando che il governo federale non aveva spiegato come accertare un simile errore senza violare il segreto del voto. Dan S. Sullivan aveva dichiarato alcune settimane fa alla CNN che avrebbe accettato il risultato elettorale.
La vittoria di Peltola assume particolare rilievo anche per la storia politica dell'Alaska. Lo Stato più settentrionale degli Stati Uniti, che conta meno di 800.000 abitanti, ha infatti votato a maggioranza per il candidato repubblicano in tutte le elezioni presidenziali dal 1968.