L'amministrazione Trump sconfitta in tribunale

La vicenda ha avuto anche conseguenze giudiziarie. Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di avviare un'azione legale contro lo Stato dell'Alaska, con l'obiettivo di impedire la convalida dei risultati in caso di sconfitta del senatore repubblicano uscente. Il Dipartimento ha inoltre chiesto che le schede contenenti voti per Dan J. Sullivan venissero conservate separatamente, così da poter verificare un'eventuale confusione tra i due candidati. Poco prima delle elezioni di inizio novembre, tuttavia, un tribunale ha respinto la richiesta, osservando che il governo federale non aveva spiegato come accertare un simile errore senza violare il segreto del voto. Dan S. Sullivan aveva dichiarato alcune settimane fa alla CNN che avrebbe accettato il risultato elettorale.