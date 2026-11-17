IRAN
«Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola di Qeshm»
Secondo un funzionario iraniano, diversi siti dell'isola nello Stretto di Hormuz sono stati colpiti. Non si segnalano danni alle infrastrutture.
AFP
Fonte Ats Ans
«Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola di Qeshm»
Secondo un funzionario iraniano, diversi siti dell'isola nello Stretto di Hormuz sono stati colpiti. Non si segnalano danni alle infrastrutture.
TEHERAN - Gli Stati Uniti avrebbero condotto diversi attacchi contro l'isola iraniana di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz. A riferirlo è un funzionario locale iraniano, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.
«L'attacco americano contro alcuni siti sull'isola di Qeshm non ha causato danni ad aree residenziali, commerciali o infrastrutturali», ha dichiarato Ahmad Nafisi, vice governatore della provincia meridionale di Hormozgan.
Secondo quanto riferito dal funzionario, dunque, i raid avrebbero preso di mira alcuni siti dell'isola senza provocare danni alle abitazioni, alle attività commerciali o alle infrastrutture. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sugli obiettivi colpiti.
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