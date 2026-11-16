Quei semafori che fanno saltare i nervi, il nostro test: il video
Il quarto apparecchio lungo la tratta adesso è realtà. Cosa pensa la gente della situazione allo stato attuale? C'è chi ne dice di tutti i colori. E chi invece non è così drastico.
CADENAZZO - A Cadenazzo il quarto semaforo "voluto" dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) è realtà da qualche giorno. Ma i nervi restano tesi. In alcuni casi tesissimi. Tio.ch lo ha verificato direttamente nella zona, con più persone che si sono esposte in video, tra cui l'imprenditore Rino Bassi, già dichiaratosi esasperato qualche mese fa.
Alcuni intervistati, a onor del vero, non sono stati così drastici. Al contrario. Il sentimento generale tuttavia è di insofferenza.
Il voto del 2019
Rispondendo a un'interpellanza del consigliere nazionale PLR Simone Gianini, il Consiglio federale ha recentemente ribadito che è troppo presto per tirare conclusioni sulla posa dei semafori lungo la tratta finita al centro di polemiche incandescenti.
Intanto il parlamentare Claudio Isabella (Il Centro), insieme ad altri cofirmatari, ha chiesto ulteriori lumi al Consiglio di Stato ticinese: nel maggio del 2019 infatti la popolazione ticinese aveva respinto alle urne il credito per i semafori tra Cadenazzo e Quartino. Nel frattempo però la strada cantonale in questione è finita sotto la supervisione della Confederazione. E a quel punto le carte in tavola sono state rimescolate.
La domanda che tutti si fanno
Tanto è vero che la semaforizzazione è diventata concreta. Con un esponente di USTRA che alla trasmissione della RSI "Patti Chiari" ha dichiarato di avere sempre avuto l'appoggio delle autorità cantonali e comunali in questo progetto.
Che fine ha fatto la volontà popolare? In attesa che il Governo ticinese fornisca le dovute spiegazioni, a Cadenazzo e dintorni si continua a mugugnare.
Cosa dice l'USTRA
«I nostri tecnici si stanno adoperando affinché il comparto di Cadenazzo sia completamente operativo al più presto, idealmente nei prossimi giorni», spiega Tosca Marci, portavoce dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).
Precisando un aspetto importante: «L’obiettivo principale di questi giorni è quello di regolare il quarto nodo semaforico sulla base delle reali condizioni del traffico. Sono stati riscontrati alcuni imprevisti di calibrazione su cui i nostri tecnici stanno lavorando».
Il problema delle campagne
E poi ci sono gli effetti collaterali. Anche all'USTRA risulta ad esempio che diversi automobilisti per evitare i semafori tagliano dalle stradine di campagna.
«Purtroppo sì – conferma Marci –, ed è un problema che non può essere ignorato. Spetta alle autorità preposte vigilare e fare rispettare la segnaletica di divieto esposta. Tali comportamenti contribuiscono infatti ad aggravare la situazione agli incroci, con ripercussioni negative sulla viabilità complessiva».