Quei semafori che fanno saltare i nervi, il nostro test: il video

Il voto del 2019

Rispondendo a un'interpellanza del consigliere nazionale PLR Simone Gianini, il Consiglio federale ha recentemente ribadito che è troppo presto per tirare conclusioni sulla posa dei semafori lungo la tratta finita al centro di polemiche incandescenti.

Intanto il parlamentare Claudio Isabella (Il Centro), insieme ad altri cofirmatari, ha chiesto ulteriori lumi al Consiglio di Stato ticinese: nel maggio del 2019 infatti la popolazione ticinese aveva respinto alle urne il credito per i semafori tra Cadenazzo e Quartino. Nel frattempo però la strada cantonale in questione è finita sotto la supervisione della Confederazione. E a quel punto le carte in tavola sono state rimescolate.