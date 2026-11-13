Miss Mamma Ticino 2026 verso il gran finale: sabato sarà la notte delle emozioni
L'appuntamento con la Finalissima del concorso di bellezza si terrà all'Hotel De La Paix questo sabato 14 novembre. Per assistere ci sono ancora pochissimi biglietti.
L'appuntamento con la Finalissima del concorso di bellezza si terrà all'Hotel De La Paix questo sabato 14 novembre. Per assistere ci sono ancora pochissimi biglietti.
LUGANO -
Sabato 14 novembre, all’Hotel De La Paix di Lugano, riflettori accesi sulla Finalissima: bellezza, eleganza, talento e solidarietà per una serata tutta da vivere. Ultimissimi biglietti disponibili in prevendita!
Finalmente ci siamo! Dopo settimane di preparativi, incontri, prove, emozioni e attesa, è arrivato il momento più atteso: sabato 14 novembre Miss Mamma Ticino 2026 celebra la sua grande Finalissima, nella prestigiosa cornice dell’Hotel De La Paix di Lugano.
Una serata speciale, nella quale le protagoniste saranno le mamme che hanno scelto di mettersi in gioco, raccontarsi e vivere un'esperienza capace di andare ben oltre una semplice competizione.
Sul palco sfileranno personalità, fascino, spontaneità e storie diverse, accomunate dalla voglia di divertirsi, emozionarsi e dimostrare che femminilità e bellezza non hanno età.
Le fasce Over 25, Over 35 e Over 45 accompagneranno il pubblico attraverso le diverse categorie, mentre eleganza e portamento contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente la sfida per i riconoscimenti della serata.
Non mancheranno ospiti, momenti di spettacolo, musica e sorprese, in un programma pensato per regalare al pubblico un appuntamento ricco di energia e divertimento. Anche quest'anno il pubblico in sala avrà un ruolo importante, con la possibilità di partecipare alle votazioni e contribuire all'atmosfera della Finalissima.
Ma Miss Mamma Ticino è anche un'occasione per dare spazio a un messaggio importante. L'evento sostiene infatti l'Associazione Mai Più Sola, impegnata nella sensibilizzazione e nel sostegno alle donne vittime di violenza domestica. Un impegno concreto che conferisce alla manifestazione un significato ancora più profondo.
Ad accompagnare questa edizione ci sarà anche il Title Sponsor FRAMESI, punto di riferimento internazionale nel mondo dell'hairstyling professionale, insieme ai partner e agli sponsor che hanno scelto di condividere questo percorso.
L'appuntamento è per sabato 14 novembre all'Hotel De La Paix di Lugano. L'inizio della serata è previsto alle 20.30.
La prevendita è attiva su www.biglietteria.ch
ATTENZIONE: RESTANO SOLTANTO GLI ULTIMISSIMI BIGLIETTI IN PREVENDITA! Chi desidera partecipare a questa grande festa è invitato ad assicurarsi il proprio posto senza attendere oltre.
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