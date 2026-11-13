Miss Mamma Ticino 2026 verso il gran finale: sabato sarà la notte delle emozioni

Finalmente ci siamo! Dopo settimane di preparativi, incontri, prove, emozioni e attesa, è arrivato il momento più atteso: sabato 14 novembre Miss Mamma Ticino 2026 celebra la sua grande Finalissima, nella prestigiosa cornice dell’Hotel De La Paix di Lugano.

Una serata speciale, nella quale le protagoniste saranno le mamme che hanno scelto di mettersi in gioco, raccontarsi e vivere un'esperienza capace di andare ben oltre una semplice competizione.