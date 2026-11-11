«In Ticino tranquillità e persone gentili»

È questo il caso di Sami Safari, fighter afghano che, obbligato a scappare dal suo Paese da adolescente, ha saputo rifarsi una vita in Svizzera. Il 22enne - che sabato 14 novembre sarà uno dei protagonisti di Lugano in the Cage 9, trovi i ticket su biglietteria.ch - è passato attraverso un centro per richiedenti l'asilo prima di trovare la sua dimensione in Ticino. Dove ora vive, si allena e sogna di costruirsi un avvenire solido.

«Sono nato a Kabul e lì ho vissuto fino a 15 anni - ci ha raccontato proprio Sami - A causa di alcune difficoltà personali, nel 2019 sono stato costretto a partire. Sono arrivato in Svizzera solo nel 2021 dopo un viaggio molto lungo e difficile, nel quale ho attraversato tanti Paesi e tante situazioni diverse. Per due mesi circa sono rimasto in un centro per richiedenti l’asilo a San Gallo e solo successivamente sono stato spostato in Ticino. Quello è per me stato l’inizio di una nuova vita. Ho dovuto ricominciare da zero».