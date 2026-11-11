«In Ticino tranquillità e persone gentili»
Sami non smette di combattere
Da Kabul al Ticino, passando per un centro per richiedenti l’asilo: la storia di Sami Safari.
Sami non smette di combattere
Da Kabul al Ticino, passando per un centro per richiedenti l’asilo: la storia di Sami Safari.
LUGANO - Il classico viaggio della speranza ha avuto, per una volta, un esito felice.
Di ragazzi che, alle prese con una quotidianità insostenibile, si sono messi in marcia verso l’Europa inseguendo un futuro migliore, almeno sereno, ce ne sono tanti. Tantissimi. In molti si “perdono”, altri arrivano e scoprono che quello che hanno trovato non è molto più di quello che hanno lasciato. Altri, invece, spinti da passione e grande volontà ma anche capaci di aprirsi a un mondo nuovo, diverso, sbocciano letteralmente.
È questo il caso di Sami Safari, fighter afghano che, obbligato a scappare dal suo Paese da adolescente, ha saputo rifarsi una vita in Svizzera. Il 22enne - che sabato 14 novembre sarà uno dei protagonisti di Lugano in the Cage 9, trovi i ticket su biglietteria.ch - è passato attraverso un centro per richiedenti l'asilo prima di trovare la sua dimensione in Ticino. Dove ora vive, si allena e sogna di costruirsi un avvenire solido.
«Sono nato a Kabul e lì ho vissuto fino a 15 anni - ci ha raccontato proprio Sami - A causa di alcune difficoltà personali, nel 2019 sono stato costretto a partire. Sono arrivato in Svizzera solo nel 2021 dopo un viaggio molto lungo e difficile, nel quale ho attraversato tanti Paesi e tante situazioni diverse. Per due mesi circa sono rimasto in un centro per richiedenti l’asilo a San Gallo e solo successivamente sono stato spostato in Ticino. Quello è per me stato l’inizio di una nuova vita. Ho dovuto ricominciare da zero».
Una costante con il tuo passato è stata la lotta.
«È vero. Ho iniziato a praticare già a dieci anni, ottenendo buoni risultati. Quando sono arrivato in Svizzera non ho trovato una palestra dove continuare con quello sport; non volevo però perdere tutti gli anni di lavoro e i sacrifici fatti. Così, informandomi, ho scoperto le MMA e il Brazilian Jiu-Jitsu. Ho subito capito che potevo sfruttare tutta la mia esperienza e mi sono appassionato. Oggi ho un record professionistico di quattro vittorie e nessuna sconfitta».
Cosa significa combattere, entrare nella gabbia?
«L’incontro per me ha un significato “alto”. Voglio dimostrare che, anche dopo tante difficoltà nella vita, con impegno e determinazione si possono raggiungere grandi obiettivi. Quando entro nella gabbia provo tanta emozione e adrenalina, anche un po’ di paura, che penso sia normale. Ma ho fiducia nel lavoro che faccio ogni giorno. Il successo, poi, porta con sé tanta felicità, perché in quello vedo il risultato di tutti i miei sacrifici».
Tuoi e dei tuoi cari.
«Di quelli che mi sono vicini. Voglio spendere una parola soprattutto per la mia famiglia, i miei allenatori e i miei compagni di palestra. Se oggi sono qui, è anche grazie a loro».
La tua quotidianità è fatta di allenamenti?
«Due al giorno, al mattino e alla sera. Ma anche studio: l’italiano, per raggiungere un buon livello e trovare un buon lavoro. Cerco di conciliare lo studio con lo sport, perché voglio crescere sia come atleta che come persona. Il mio grande obiettivo è arrivare nella Ultimate Fighting Championship (UFC). Il mio sogno è diventare uno dei migliori fighter al mondo e lasciare il segno nella storia di questo sport».
Partendo dal Ticino.
«Sì, anche se inizialmente non ho scelto io di vivere qui. Quando sono arrivato in Svizzera e ho fatto richiesta d'asilo sono state le autorità a decidere il mio trasferimento in Ticino. All’inizio è stato difficile, lo ammetto, perché tutto era nuovo per me. Con il tempo però mi sono abituato e oggi sono felice di vivere in un posto nel quale mi trovo molto bene, nel quale c’è tanta tranquillità e le persone sono gentili».
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