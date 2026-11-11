Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

«In Ticino tranquillità e persone gentili»

Sami non smette di combattere
«In Ticino tranquillità e persone gentili»
Sami Safari
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
«In Ticino tranquillità e persone gentili»
Sami non smette di combattere
Da Kabul al Ticino, passando per un centro per richiedenti l’asilo: la storia di Sami Safari.
SPORT: Risultati e classifiche

LUGANO - Il classico viaggio della speranza ha avuto, per una volta, un esito felice. 

Di ragazzi che, alle prese con una quotidianità insostenibile, si sono messi in marcia verso l’Europa inseguendo un futuro migliore, almeno sereno, ce ne sono tanti. Tantissimi. In molti si “perdono”, altri arrivano e scoprono che quello che hanno trovato non è molto più di quello che hanno lasciato. Altri, invece, spinti da passione e grande volontà ma anche capaci di aprirsi a un mondo nuovo, diverso, sbocciano letteralmente. 

È questo il caso di Sami Safari, fighter afghano che, obbligato a scappare dal suo Paese da adolescente, ha saputo rifarsi una vita in Svizzera. Il 22enne - che sabato 14 novembre sarà uno dei protagonisti di Lugano in the Cage 9, trovi i ticket su biglietteria.ch - è passato attraverso un centro per richiedenti l'asilo prima di trovare la sua dimensione in Ticino. Dove ora vive, si allena e sogna di costruirsi un avvenire solido.

«Sono nato a Kabul e lì ho vissuto fino a 15 anni - ci ha raccontato proprio Sami - A causa di alcune difficoltà personali, nel 2019 sono stato costretto a partire. Sono arrivato in Svizzera solo nel 2021 dopo un viaggio molto lungo e difficile, nel quale ho attraversato tanti Paesi e tante situazioni diverse. Per due mesi circa sono rimasto in un centro per richiedenti l’asilo a San Gallo e solo successivamente sono stato spostato in Ticino. Quello è per me stato l’inizio di una nuova vita. Ho dovuto ricominciare da zero».

Una costante con il tuo passato è stata la lotta.
«È vero. Ho iniziato a praticare già a dieci anni, ottenendo buoni risultati. Quando sono arrivato in Svizzera non ho trovato una palestra dove continuare con quello sport; non volevo però perdere tutti gli anni di lavoro e i sacrifici fatti. Così, informandomi, ho scoperto le MMA e il Brazilian Jiu-Jitsu. Ho subito capito che potevo sfruttare tutta la mia esperienza e mi sono appassionato. Oggi ho un record professionistico di quattro vittorie e nessuna sconfitta».

Cosa significa combattere, entrare nella gabbia?
«L’incontro per me ha un significato “alto”. Voglio dimostrare che, anche dopo tante difficoltà nella vita, con impegno e determinazione si possono raggiungere grandi obiettivi. Quando entro nella gabbia provo tanta emozione e adrenalina, anche un po’ di paura, che penso sia normale. Ma ho fiducia nel lavoro che faccio ogni giorno. Il successo, poi, porta con sé tanta felicità, perché in quello vedo il risultato di tutti i miei sacrifici».

Tuoi e dei tuoi cari.
«Di quelli che mi sono vicini. Voglio spendere una parola soprattutto per la mia famiglia, i miei allenatori e i miei compagni di palestra. Se oggi sono qui, è anche grazie a loro».

La tua quotidianità è fatta di allenamenti?
«Due al giorno, al mattino e alla sera. Ma anche studio: l’italiano, per raggiungere un buon livello e trovare un buon lavoro. Cerco di conciliare lo studio con lo sport, perché voglio crescere sia come atleta che come persona. Il mio grande obiettivo è arrivare nella Ultimate Fighting Championship (UFC). Il mio sogno è diventare uno dei migliori fighter al mondo e lasciare il segno nella storia di questo sport».

Partendo dal Ticino.
«Sì, anche se inizialmente non ho scelto io di vivere qui. Quando sono arrivato in Svizzera e ho fatto richiesta d'asilo sono state le autorità a decidere il mio trasferimento in Ticino. All’inizio è stato difficile, lo ammetto, perché tutto era nuovo per me. Con il tempo però mi sono abituato e oggi sono felice di vivere in un posto nel quale mi trovo molto bene, nel quale c’è tanta tranquillità e le persone sono gentili».

CANTONE
Adrenalina e spettacolo chiusi in gabbia

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
integrazioneluganommasami safarisperanzaSvizzeraticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
2 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
129
225

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
2 gior
20
53

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
21 ore
126
204

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
2 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
1 gior
42
67

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
2 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
1 gior
3
69

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
1 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
9
65

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
12 ore
2
20

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
18 ore

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
17 ore

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
1 gior
12

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
158

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
2 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
11
46

«Gli hacker possono colpire anche te»

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
2 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
1 gior
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
18

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
1 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
2 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
2 gior
53
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
1 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
1 gior
12
69

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
3 gior
12
70

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
107
77

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
3 ore
42

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
23 ore
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
23 ore
57

Il Governo trasloca per un giorno

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
3 gior
6
28

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
1 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
2 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
1 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
2 gior
43

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
20 ore

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
8
30

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
1 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
17 ore
5
22

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
1 gior
1
11

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
1 gior
20
37

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
LIVE
CANTONE
1 gior
73
225

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
LIVE
SVIZZERA
15 ore
19
49

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
3 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
3 ore
10
37

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
17
147

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
211

Negato lo statuto S a 286 ucraini

ULTIME NOTIZIE SPORT
Che Ambrì e Lugano ritroveremo?
LIVE
NATIONAL LEAGUE
3 ore
3
4

Che Ambrì e Lugano ritroveremo?

Dai videogiochi al campo: «Prima Akanji lo prendevo a FIFA»
LIVE
NAZIONALE
10 ore
6

Dai videogiochi al campo: «Prima Akanji lo prendevo a FIFA»

Una (sofferta) vittoria sull'Austria ci regala i quarti
LIVE
MONDIALI
12 ore
1
9

Una (sofferta) vittoria sull'Austria ci regala i quarti

Samuel Ballet conquista la Turchia: «Qui nel calcio è tutto folle»
LIVE
NAZIONALE
14 ore
1
3

Samuel Ballet conquista la Turchia: «Qui nel calcio è tutto folle»

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
14 ore

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

La prima con la Nati finisce con una commozione cerebrale
LIVE
NAZIONALE
17 ore
1
12

La prima con la Nati finisce con una commozione cerebrale

Qatar e Abu Dhabi, la F1 rassicura: «Siamo perfettamente preparati»
LIVE
FORMULA 1
17 ore
4

Qatar e Abu Dhabi, la F1 rassicura: «Siamo perfettamente preparati»

Otto medaglie per la Black Eagle di Lugano
LIVE
TAEKWONDO
17 ore
9

Otto medaglie per la Black Eagle di Lugano

«Nessuno avrà pietà di noi»
LIVE
HCL
19 ore
8
24

«Nessuno avrà pietà di noi»

Squalifica ad Ajeti, il Lugano spera in uno sconto
LIVE
SUPER LEAGUE
21 ore
1
12

Squalifica ad Ajeti, il Lugano spera in uno sconto