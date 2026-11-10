«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
Una poliziotta racconta i momenti più difficili dei disordini di Halloween a Zurigo e le conseguenze di una notte di violenza: «Volevamo aiutare, ci hanno assaliti».
ZURIGO - «Assistiamo a una violenza massiccia, diretta deliberatamente contro persone e cose». L'agente, 32 anni, conosce bene il lavoro della polizia in prima linea. Presta servizio presso il posto regionale di Oerlikon e interviene regolarmente durante manifestazioni e grandi eventi. È anche sindacalista e rappresenta oltre mille colleghi impegnati nell'ordine pubblico. Intervistata dal Tages-Anzeiger, torna sui disordini della notte di Halloween a Zurigo e racconta le difficoltà vissute dai colleghi.
«Volevamo soccorrere un ragazzo, ma ci hanno aggrediti»
Tra gli episodi più difficili da accettare c'è l'attacco a una pattuglia che cercava di soccorrere un adolescente ferito. «I miei colleghi volevano aiutare, avevano con sé il materiale medico, ma sono stati fermati con la violenza». In quei momenti, spiega l'agente, si cerca di fare il possibile. Solo in seguito ci si rende conto di quanto è accaduto e che i soccorsi avrebbero potuto essere prestati prima. «È molto difficile sopportare la violenza contro chi presta aiuto, che si tratti di soccorritori, poliziotte o vigili del fuoco».
I turni di 14 ore e il peso anche psicologico
Quella di Halloween è stata una notte particolarmente impegnativa anche sul piano fisico. Alcuni agenti erano già stati impiegati per la partita del Grasshopper e per una manifestazione autorizzata a sostegno della Palestina. I turni sono così durati tra le 11 e le 14 ore. «Lo sentiamo sul nostro corpo il giorno successivo», racconta la poliziotta, sottolineando il peso psicologico di simili episodi. La formazione permette di prepararsi a numerosi scenari, ma non fino in fondo a una situazione reale di tale violenza.
Pietre e fuochi d'artificio contro gli agenti
A risentirne sono anche i familiari degli agenti, che seguono gli eventi attraverso i media senza sapere se i propri cari torneranno a casa sani e salvi. «Restano in ansia fino a quando, alla fine del turno, arriva la telefonata liberatoria: “Ehi, sto bene”». A lasciare il segno è soprattutto il momento in cui lo scenario peggiore diventa realtà, con pietre lanciate e fuochi d'artificio sparati deliberatamente contro gli agenti. «È questa violenza insensata, priva di qualsiasi rivendicazione riconoscibile, che ci lascia senza parole».
La poliziotta risponde alle critiche: «Non è vero che interveniamo con poca fermezza»
La donna respinge le critiche di chi accusa la polizia cittadina di Zurigo di intervenire con poca fermezza. Durante gli scontri, spiega, gli agenti operano come un'unica squadra e devono innanzitutto tutelare l'incolumità delle persone. «La vita e la salute sono il nostro bene più prezioso. I beni materiali vengono dopo». Un arresto nel mezzo di una situazione caotica, aggiunge, potrebbe innescare un'ulteriore escalation e mettere a rischio delle vite.
Il problema della carenza di personale
La sindacalista richiama infine l'attenzione sulle difficoltà di organico. Sono stati introdotti un nuovo modello di turni e più classi alla scuola di polizia, ma i nuovi agenti arriveranno soltanto nell'autunno del 2027. Nel frattempo, la carenza di personale continua a farsi sentire e in alcuni casi i colleghi non riescono nemmeno a beneficiare dei giorni di riposo previsti.
L'appello: «La politica deve trovare soluzioni»
Dalla politica gli agenti si aspettano soprattutto riconoscimento e sostegno. «È logorante che, dopo ogni intervento difficile, riparta immediatamente un dibattito di principio». La polizia, conclude l'agente, non può affrontare da sola le cause di queste aggressioni: «La politica deve trovare soluzioni affinché questa violenza insensata non arrivi nemmeno nelle strade».