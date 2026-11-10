«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

I turni di 14 ore e il peso anche psicologico

Quella di Halloween è stata una notte particolarmente impegnativa anche sul piano fisico. Alcuni agenti erano già stati impiegati per la partita del Grasshopper e per una manifestazione autorizzata a sostegno della Palestina. I turni sono così durati tra le 11 e le 14 ore. «Lo sentiamo sul nostro corpo il giorno successivo», racconta la poliziotta, sottolineando il peso psicologico di simili episodi. La formazione permette di prepararsi a numerosi scenari, ma non fino in fondo a una situazione reale di tale violenza.

Pietre e fuochi d'artificio contro gli agenti

A risentirne sono anche i familiari degli agenti, che seguono gli eventi attraverso i media senza sapere se i propri cari torneranno a casa sani e salvi. «Restano in ansia fino a quando, alla fine del turno, arriva la telefonata liberatoria: “Ehi, sto bene”». A lasciare il segno è soprattutto il momento in cui lo scenario peggiore diventa realtà, con pietre lanciate e fuochi d'artificio sparati deliberatamente contro gli agenti. «È questa violenza insensata, priva di qualsiasi rivendicazione riconoscibile, che ci lascia senza parole».