In 50 protestano contro i tagli a Swissinfo e TVsvizzera
Manifestazione a Berna per difendere il ruolo dei media svizzeri rivolti all'estero.
Manifestazione a Berna per difendere il ruolo dei media svizzeri rivolti all'estero.
BERNA - Circa 50 persone hanno protestato oggi a Berna chiedendo la revoca dei tagli annunciati a Swissinfo e TVsvizzera. A loro avviso, tali offerte sono indispensabili per chi risiede al di fuori della Svizzera e per il collegamento della Confederazione con l'estero.
Stando alla nuova convenzione sulle prestazioni con la SSR per l'offerta all'estero, i servizi in giapponese e portoghese di Swissinfo saranno soppressi, come è stato reso noto la scorsa settimana dal Consiglio federale. Il budget per Swissinfo viene ridotto da 18,8 a soli 10,5 milioni di franchi all'anno. Inoltre, la piattaforma in lingua italiana tvsvizzera.it verrà chiusa, sopprimendo 2,6 impieghi a tempo pieno.
Complessivamente la SSR ha annunciato la soppressione di 22 posti di lavoro a tempo pieno nella sua offerta destinata al pubblico estero, di cui 12,7 equivalenti a tempo pieno riguardano Swissinfo. Il resto dei tagli riguarderà 3sat, TV5 Monde e - come detto - tvsvizzera.it.
Sui cartelloni che tenevano in mano i manifestanti davanti all'edificio dove ha sede Swissinfo a Berna, si poteva leggere: «Tagliare Swissinfo = zittire la Svizzera» e «Addio grazie SWI?». Dal canto suo, una donna coinvolta ha chiesto, durante la manifestazione di protesta, di «fermare i tagli ingiusti». Una rappresentante della redazione in lingua giapponese ha aggiunto che Swissinfo fa più che limitarsi a tradurre articoli.
«Spieghiamo, per esempio, che cosa sono un referendum e una iniziativa, come funziona la democrazia diretta e come funziona la neutralità svizzera». Una delle sue colleghe ha detto che la cancellazione sarebbe una perdita inaccettabile per il rapporto di amicizia del Giappone con la Svizzera.
La consigliera nazionale Andrea Zryd (PS/BE) ha ricordato la decisione parlamentare a favore del mantenimento dell'offerta estera della SSR. I media credibili sono anche una questione di sicurezza, ha affermato. La voce della Svizzera è importante per l'estero. Se dovesse tacere, i valori elvetici non verrebbero più trasmessi.
A convocare la manifestazione era stato il Sindacato dei media (SSM). Ora si spera che le Camere federali salvino l'intera offerta destinata all'estero, ha dichiarato la segretaria sindacale Eva Ermatinger. Il sindacato condanna con la massima fermezza il fatto che siano già stati comunicati licenziamenti.