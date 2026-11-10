In 50 protestano contro i tagli a Swissinfo e TVsvizzera

Sui cartelloni che tenevano in mano i manifestanti davanti all'edificio dove ha sede Swissinfo a Berna, si poteva leggere: «Tagliare Swissinfo = zittire la Svizzera» e «Addio grazie SWI?». Dal canto suo, una donna coinvolta ha chiesto, durante la manifestazione di protesta, di «fermare i tagli ingiusti». Una rappresentante della redazione in lingua giapponese ha aggiunto che Swissinfo fa più che limitarsi a tradurre articoli.

«Spieghiamo, per esempio, che cosa sono un referendum e una iniziativa, come funziona la democrazia diretta e come funziona la neutralità svizzera». Una delle sue colleghe ha detto che la cancellazione sarebbe una perdita inaccettabile per il rapporto di amicizia del Giappone con la Svizzera.