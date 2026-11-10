Costi di finanziamento più alti per le imprese, dopo la scomparsa di Credit Suisse
Circa un terzo delle imprese, per distribuire i rischi, ha creato ulteriori relazioni bancarie: lo afferma un nuovo studio
ZURIGO - Dalla fine di Credit Suisse (CS) una quota importante delle aziende elvetiche è confrontata con costi di finanziamento più elevati: è quanto emerge da uno studio dell'istituto di ricerca BAK Economics commissionato dall'Associazione delle banche estere in Svizzera (AFBS).
Secondo la ricerca circa un terzo delle imprese, per distribuire i rischi, ha creato ulteriori relazioni bancarie. Una su quattro segnala costi di finanziamento più alti, quasi una su cinque linee di credito ridotte o revocate.
L'indagine mostra inoltre che gli istituti esteri offrono prestazioni non facilmente sostituibili per i loro clienti. Circa sette utenti su dieci potrebbero ottenere i servizi acquisiti presso una società elvetica solo in parte, con un sensibile maggior onere, oppure non potrebbero ottenerli affatto.
Le banche estere, da parte loro, vedono nell'attività della clientela aziendale uno dei principali campi di crescita per i prossimi tre anni. Resta però da vedere se colmeranno le lacune lasciate da Credit Suisse, commenta l'associazione di settore.
Nel complesso le realtà estere del ramo esprimono un giudizio molto positivo sulle potenzialità degli affari nella Confederazione e raccomanderebbero alla propria società madre di investire maggiormente sul posto. Oltre la metà degli interpellati ritiene oggi il paese più attraente rispetto a tre anni or sono.