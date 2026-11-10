Due feriti in un incendio, uno è gravemente ustionato

Un altro uomo, pure di 33 anni, ha invece riportato ferite lievi, indica in un comunicato odierno la polizia cantonale. Gli abitanti dell'edificio interessato sono riusciti a uscire autonomamente.

Il rogo, precisano le forze dell'ordine, è scoppiato intorno alle 18.30. Le cause non sono ancora note e sono attualmente oggetto di accertamenti.