Svizzera
Due feriti in un incendio, uno è gravemente ustionato
Le cause del rogo non sono ancora note e sono attualmente oggetto di accertamenti.
Polizia Lucerna
Fonte Ats
Due feriti in un incendio, uno è gravemente ustionato
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Due feriti in un incendio, uno è gravemente ustionato
Le cause del rogo non sono ancora note e sono attualmente oggetto di accertamenti.
Due feriti in un incendio, uno è gravemente ustionato
Le cause del rogo non sono ancora note e sono attualmente oggetto di accertamenti.
LUCERNA - Due persone sono rimaste ferite in un incendio divampato nella serata di ieri in una casa plurifamiliare di Kleinwangen, frazione del comune lucernese di Hohenrain. A destare particolare preoccupazione sono le condizioni di un 33enne, elitrasportato in ospedale con gravi ustioni.
Un altro uomo, pure di 33 anni, ha invece riportato ferite lievi, indica in un comunicato odierno la polizia cantonale. Gli abitanti dell'edificio interessato sono riusciti a uscire autonomamente.
Il rogo, precisano le forze dell'ordine, è scoppiato intorno alle 18.30. Le cause non sono ancora note e sono attualmente oggetto di accertamenti.
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