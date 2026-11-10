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I frontalieri aumentano nel terzo trimestre (e allo stesso tempo diminuiscono)

L'incremento è dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2025
I frontalieri aumentano nel terzo trimestre (e allo stesso tempo diminuiscono)
Tipress (archivio)
Fonte Ufficio federale di statistica
elaborata da Redazione
I frontalieri aumentano nel terzo trimestre (e allo stesso tempo diminuiscono)
L'incremento è dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2025

NEUCHATEL - L'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato la statistica dei frontalieri relativa al 3° trimestre 2026. Alla fine di settembre, il numero di persone frontaliere straniere con un permesso per frontalieri (permesso G) attivo in Svizzera era pari a circa 414mila. Il loro numero complessivo è aumentato di 1,8% rispetto al 3° trimestre 2025.

Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (58,1%), mentre il 22,3% e il 16,3% rispettivamente in Italia e in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è aumentato da 356mila nel 3° trimestre 2021 a 414mila nel 3° trimestre 2026, il che corrisponde a un incremento del 16,5%.

La revisione
Il dato arriva però accompagnato da una revisione che taglia di oltre tremila unità quasi tutte le cifre pubblicate finora a partire dalla fine del 2024: il secondo trimestre di quest'anno, per esempio, scende da 414'262 a 411'170 frontalieri.

L'UST ha pubblicato l'analisi delle revisioni della Grenzgängerstatistik (GGS), il documento in cui l'ufficio di Neuchâtel aggiorna di continuo le correzioni apportate alla serie storica. La revisione di novembre 2026 riguarda tutti i trimestri dal primo del 2024 e si compone di due parti: l'integrazione dei dati AVS dell'anno 2024, effettuata una volta all'anno nel terzo trimestre, e la correzione per i permessi registrati in ritardo, che viene invece applicata ogni trimestre.

È la prima componente a pesare. L'aggiornamento con i dati AVS sottrae 3'515 unità al quarto trimestre 2024, 3'501 al primo trimestre 2025, 3'529 al secondo, 3'543 al terzo, 3'681 al quarto e 3'758 al primo trimestre 2026. Fa eccezione l'inizio della serie: il primo trimestre 2024 perde 2'788 unità, mentre il secondo e il terzo vengono corretti verso l'alto, rispettivamente di 1'275 e 102 frontalieri. La correzione per i permessi tardivi va in direzione opposta ma ha un peso molto minore, da una ventina di unità nei trimestri più lontani fino a 518 nel primo trimestre 2026.

Anche questa volta l'UST ha dovuto introdurre osservazioni fittizie per il canton Ginevra, dove un gran numero di permessi per frontalieri viene iscritto in ritardo nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ZEMIS). Il numero di queste osservazioni corrisponde ai permessi non ancora registrati al 30 settembre 2026.

Non è un episodio isolato: lo stesso correttivo è stato applicato nelle revisioni di agosto e maggio 2026, con riferimento ai permessi mancanti al 30 giugno e al 31 marzo, e in precedenza in quelle di maggio e agosto 2025, oltre che a maggio e agosto 2024. Il problema era emerso con forza già nel febbraio 2024, quando - sulla base di informazioni raccolte direttamente presso il canton Ginevra - l'UST aveva accertato che numerose domande del quarto trimestre 2023 non erano ancora state registrate.

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