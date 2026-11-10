I frontalieri aumentano nel terzo trimestre (e allo stesso tempo diminuiscono)

Non è un episodio isolato: lo stesso correttivo è stato applicato nelle revisioni di agosto e maggio 2026, con riferimento ai permessi mancanti al 30 giugno e al 31 marzo, e in precedenza in quelle di maggio e agosto 2025, oltre che a maggio e agosto 2024. Il problema era emerso con forza già nel febbraio 2024, quando - sulla base di informazioni raccolte direttamente presso il canton Ginevra - l'UST aveva accertato che numerose domande del quarto trimestre 2023 non erano ancora state registrate.