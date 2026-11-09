ZURIGO
Incendio al centro federale d'asilo: quattro intossicati
Testimoni riferiscono di fiamme e fumo intenso mentre numerose squadre di soccorso sono all'opera.
20Min
Fonte Ats 20Min
Incendio al centro federale d'asilo: quattro intossicati
Testimoni riferiscono di fiamme e fumo intenso mentre numerose squadre di soccorso sono all'opera.
ZURIGO - Nel centro federale d'asilo della città di Zurigo questa sera è scoppiato un incendio. La polizia per il momento non fornisce informazioni sull'entità e sulle cause del rogo.
Le forze dell'ordine comunali hanno ricevuto una telefonata d'allarme intorno alle 17.00, ha riferito una portavoce a Keystone-ATS
Le immagini e i video fatti pervenire al sito da testimoni mostrano che le fiamme si sono sviluppate in un piano alto dell'edificio e che vi è un forte sviluppo di fumo. Sul posto si trovano varie forze di intervento. Quattro persone - riferisce 20 Minuti - sono state ricoverate in ospedale a causa dell'inalazione di fumo.
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