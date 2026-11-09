Incendio al centro federale d'asilo: quattro intossicati

Le forze dell'ordine comunali hanno ricevuto una telefonata d'allarme intorno alle 17.00, ha riferito una portavoce a Keystone-ATS

Le immagini e i video fatti pervenire al sito da testimoni mostrano che le fiamme si sono sviluppate in un piano alto dell'edificio e che vi è un forte sviluppo di fumo. Sul posto si trovano varie forze di intervento. Quattro persone - riferisce 20 Minuti - sono state ricoverate in ospedale a causa dell'inalazione di fumo.