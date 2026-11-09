Volo fatale: parapendista muore a 32 anni
I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.
VERBIER - Era decollato con il parapendio dall'area situata nei pressi della stazione di arrivo degli impianti di risalita di Les Ruinettes, a Verbier, nella regione del Torrent de Montagnier. Poco dopo, una volta in volo, ha perso il controllo della vela ed è precipitato nel bosco. L'incidente è costato la vita a un cittadino francese di 32 anni, morto domenica 8 novembre.
Una terza persona, testimone dell'accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air-Glaciers, mobilitato dall'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144). Nonostante le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, per il parapendista non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, sono in corso accertamenti per stabilire le circostanze esatte dell'incidente.
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