Volo fatale: parapendista muore a 32 anni

VERBIER - Era decollato con il parapendio dall'area situata nei pressi della stazione di arrivo degli impianti di risalita di Les Ruinettes, a Verbier, nella regione del Torrent de Montagnier. Poco dopo, una volta in volo, ha perso il controllo della vela ed è precipitato nel bosco. L'incidente è costato la vita a un cittadino francese di 32 anni, morto domenica 8 novembre.