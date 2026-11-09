Trovate tre linci morte, la polizia in cerca del responsabile
Il responsabile dell'uccisione, con un'arma da fuoco, rischia una pena severa (e anche il carcere) trattandosi di un animale protetto.
OBEREGG (AI) - A Oberegg AI sono state scoperte sabato tre linci morte. Gli animali, che sono protetti, presentavano tutti ferite da arma da fuoco secondo quanto riferito dalla polizia. Le indagini sono in corso.
Si tratta di una madre e di due cuccioli di quest'anno, come ha scritto lunedì la Polizia cantonale di Appenzello Interno in un comunicato. Sono stati trovati non lontano da una strada nel distretto di Oberegg.
Dopo la segnalazione, secondo la polizia, un guardiacaccia è intervenuto immediatamente. L'Ufficio per la caccia e la pesca ha sporto denuncia presso la Polizia cantonale.
Se gli autori, che hanno sparato agli animali, dovessero essere trovati, rischiano secondo Roland Koster della Polizia cantonale di Appenzello Interno una «salata multa o addirittura la detenzione».
Attualmente gli animali vengono esaminati da specialisti. Solo dopo il completamento di questi esami sarà probabilmente possibile trarre conclusioni sul tipo di munizioni utilizzate.
«Sono poliziotto ad Appenzello Interno da 38 anni», ha detto Koster all'agenzia di stampa Keystone-ATS. In tutto questo tempo, «fortunatamente» non gli è noto nessun altro caso in cui un animale protetto sia stato abbattuto in Appenzello Interno.