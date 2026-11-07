Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Contro un'altra auto, poi il conflitto a fuoco

Un fotoreporter dell'agenzia Pap presente sul posto ha riferito che il sospettato ha tentato di sfuggire alla polizia a bordo della propria automobile, prima di scontrarsi con un'auto bianca all'incrocio con via Dietla. È quindi sceso dal veicolo e ha aperto il fuoco contro gli agenti che lo stavano inseguendo.

La polizia ha spiegato che, nel corso della perquisizione della vettura, sono state rinvenute altre armi da fuoco. Nel bagagliaio dell'auto sono stati successivamente rinvenuti uno zaino militare, diverse tasche portamunizioni e una baionetta. Per stroncare sul nascere le voci circolate sui social media gli inquirenti hanno negato l'esistenza di complici ancora latitanti: il giovane avrebbe agito da solo.