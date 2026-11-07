EUROPA
Allarmi bomba negli aerei, la procura di Parigi apre un'inchiesta
Si vuole verificare un eventuale legame con «potenze straniere»
Gabriel Kuchta/Getty Images
Fonte Ats Ans
Allarmi bomba negli aerei, la procura di Parigi apre un'inchiesta
Si vuole verificare un eventuale legame con «potenze straniere»
PARIGI - La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta sui falsi allarmi bomba che hanno preso di mira negli ultimi giorni aerei che sorvolavano il territorio francese, in particolare per cercare un eventuale legame degli autori con «potenze straniere».
Le indagini sono «condotte per ritrovare gli autori dei messaggi che hanno divulgato false informazioni» e il loro «eventuale legame con potenze straniere», ha spiegato la procura.
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