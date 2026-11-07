Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

Missili russi su Kiev

Feriti e infrastrutture danneggiate, inclusi impianti energetici e il Ponte Nord, dopo una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina.
Missili russi su Kiev
Missili russi su Kiev
Ministero ucraino
Fonte Ats Ans
di Redazione
Missili russi su Kiev
Feriti e infrastrutture danneggiate, inclusi impianti energetici e il Ponte Nord, dopo una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina.

KIEV - Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, diverse ondate di missili balistici russi hanno colpito Kiev, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro le infrastrutture. Lo riferisce The Kyiv Independent.

Almeno cinque persone sono rimaste ferite nella capitale, tra cui una ragazza di 14 anni, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko. Il Ponte Nord di Kiev è stato danneggiato nell'attacco russo ed è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, ha aggiunto Klitschko.

Gli attacchi russi hanno danneggiato impianti energetici nella regione di Kiev, oltre a un ponte fondamentale nella capitale ucraina, ha affermato ancora il sindaco della città.

«A seguito di un attacco nemico avvenuto durante la notte, sono stati danneggiati impianti energetici nelle regioni di Kiev e di Žytomyr. La situazione relativa all'approvvigionamento energetico della capitale è estremamente difficile», ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko.

Gli attacchi ucraini
L'Ucraina ha colpito nella notte diversi siti nelle regioni russe di Oryol, Saratov e Rostov, tra cui una raffineria di petrolio. Lo riferisce The Kyiv Independent.

Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, nella raffineria di petrolio di Saratov è scoppiato un incendio dopo un attacco ucraino con droni. Secondo il governatore Roman Busargin, sono diverse le persone ferite.

Un vasto incendio è scoppiato anche nei pressi della fabbrica militare Almaz nella città di Rostov, nel sud della Russia. Le fiamme sono state domate.

Segnalate esplosioni anche nella città di Belgorod, dove, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, almeno una persona è rimasta ferita.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
attacchi missilisticiguerrakievucraina
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
1 gior
17
53

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
1 gior
9
52

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
2 gior
27
50

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
38

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
18 ore
81
187

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
2 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
1 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
66
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
2 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
48

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
19 ore
35
62

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
2 gior
6
79

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
4 gior
24

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
14 ore
13
55

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
84

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
2 gior
12

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
17 ore
11
34

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
2 gior
35
171

È l'inizio della fine dell'era Trump

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
2 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
2 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
2 gior
15
50

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
2 gior
6
81

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
6
20

«Antonelli era disperato»

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
1 gior
11
88

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
23 ore
7
46

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
22 ore
89
261

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
42
177

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
20 ore
28
65

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
18
21

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
81

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
23 ore
1
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
22 ore
27
54

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
1 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
1 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
16
17

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
35
137

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
1 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
2 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
1 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
1 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

Incidente sull'A2, code già da Manno
LIVE
LUGANO
2 gior
5
35

Incidente sull'A2, code già da Manno

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
1 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
LIVE
GRANCIA
1 gior
2
8

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Gli allarmi bomba e la pista russa
LIVE
EUROPA
1 ora
10
17

Gli allarmi bomba e la pista russa

Il presidente Peña destituito con impeachment
LIVE
PARAGUAY
10 ore
6

Il presidente Peña destituito con impeachment

Trump torna all'attacco, «non mollerò mai». E mette Miller a capo dello staff
LIVE
STATI UNITI
12 ore
4
37

Trump torna all'attacco, «non mollerò mai». E mette Miller a capo dello staff

BCE: la corsa è a due, tra Spagna e Olanda
LIVE
UNIONE EUROPEA
15 ore
10

BCE: la corsa è a due, tra Spagna e Olanda

Il padre di Meghan Markle arrestato per pedopornografia
LIVE
REGNO UNITO
16 ore
1
26

Il padre di Meghan Markle arrestato per pedopornografia

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
17 ore
9
51

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Piccolo aereo si schianta su un'autostrada tedesca: due morti
LIVE
GERMANIA
18 ore

Piccolo aereo si schianta su un'autostrada tedesca: due morti

Nucleare, possibile svolta tra Washington e Teheran?
LIVE
MEDIO ORIENTE
19 ore
13

Nucleare, possibile svolta tra Washington e Teheran?

«TikTok mette a rischio la salute mentale»
LIVE
UNIONE EUROPEA
22 ore
7
29

«TikTok mette a rischio la salute mentale»

Fuga di acido nitrico e città nel caos: revocata l'allerta massima
LIVE
GERMANIA
22 ore
5

Fuga di acido nitrico e città nel caos: revocata l'allerta massima