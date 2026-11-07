Missili russi su Kiev
Feriti e infrastrutture danneggiate, inclusi impianti energetici e il Ponte Nord, dopo una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina.
Feriti e infrastrutture danneggiate, inclusi impianti energetici e il Ponte Nord, dopo una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina.
KIEV - Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, diverse ondate di missili balistici russi hanno colpito Kiev, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro le infrastrutture. Lo riferisce The Kyiv Independent.
Almeno cinque persone sono rimaste ferite nella capitale, tra cui una ragazza di 14 anni, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko. Il Ponte Nord di Kiev è stato danneggiato nell'attacco russo ed è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, ha aggiunto Klitschko.
Gli attacchi russi hanno danneggiato impianti energetici nella regione di Kiev, oltre a un ponte fondamentale nella capitale ucraina, ha affermato ancora il sindaco della città.
«A seguito di un attacco nemico avvenuto durante la notte, sono stati danneggiati impianti energetici nelle regioni di Kiev e di Žytomyr. La situazione relativa all'approvvigionamento energetico della capitale è estremamente difficile», ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko.
Gli attacchi ucraini
L'Ucraina ha colpito nella notte diversi siti nelle regioni russe di Oryol, Saratov e Rostov, tra cui una raffineria di petrolio. Lo riferisce The Kyiv Independent.
Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, nella raffineria di petrolio di Saratov è scoppiato un incendio dopo un attacco ucraino con droni. Secondo il governatore Roman Busargin, sono diverse le persone ferite.
Un vasto incendio è scoppiato anche nei pressi della fabbrica militare Almaz nella città di Rostov, nel sud della Russia. Le fiamme sono state domate.
Segnalate esplosioni anche nella città di Belgorod, dove, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, almeno una persona è rimasta ferita.