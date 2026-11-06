Francia
Autobus fuori strada: 2 morti e 16 feriti, di cui 3 gravi
Soccorritori al lavoro e traffico interrotto dopo il grave sinistro avvenuto nelle prime ore del mattino.
AFP
Fonte Ats Akr
Autobus fuori strada: 2 morti e 16 feriti, di cui 3 gravi
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Autobus fuori strada: 2 morti e 16 feriti, di cui 3 gravi
Soccorritori al lavoro e traffico interrotto dopo il grave sinistro avvenuto nelle prime ore del mattino.
Autobus fuori strada: 2 morti e 16 feriti, di cui 3 gravi
Soccorritori al lavoro e traffico interrotto dopo il grave sinistro avvenuto nelle prime ore del mattino.
PARIGI - Due persone, tra cui un minore, sono morte in un incidente di autobus avvenuto in Francia. Sedici sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave.
A renderlo noto tramite comunicato è la Prefettura dell'Ain, dove è avvenuto l'incidente.
«L'autista, ricoverato in ospedale, al momento non ha ancora potuto essere ascoltato», precisa la procura di Bourg-en-Bresse, che riferisce di tre feriti in condizioni gravissime.
Il veicolo, che viaggiava tra Lione e Bourg-en-Bresse, trasportava 43 persone, tra cui 15 minori, secondo quanto reso noto dalla procura.
Secondo le prime ricostruzioni l'autobus di linea interurbana è uscito di strada ed è finito contro un albero in un fosso, questa mattina intorno alle 7, nel comune di Lent.
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