Fuga di acido nitrico e città nel caos: revocata l'allerta massima

Scuole chiuse e trasporti nel caos

L'incidente ha paralizzato per ore Krefeld. Le autorità avevano disposto la chiusura per l'intera giornata di scuole e asili situati nel raggio di un chilometro, mentre i residenti della zona erano stati invitati a rimanere in casa con porte e finestre chiuse.

Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità: l'autostrada A57 è stata chiusa, i collegamenti ferroviari tra Krefeld e Duisburg sospesi e diverse linee di autobus e tram interrotte o deviate. Anche la raccolta dei rifiuti era stata sospesa in tutta la città.