Fuga di acido nitrico e città nel caos: revocata l'allerta massima
Momenti di paura dopo la fuoriuscita della sostanza chimica da un camion. Dopo l'allerta massima, le autorità hanno revocato l'allarme.
KREFELD - È rientrato l'allarme per «pericolo estremo» a Krefeld, nell'ovest della Germania, dove nella notte un camion che trasportava 23 tonnellate di acido nitrico si è ribaltato sull'autostrada A57, provocando una massiccia fuoriuscita della sostanza chimica. Dopo ore di interventi, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare gran parte dell'acido disperso.
«Gran parte dell'acido nitrico fuoriuscito è stata nel frattempo raccolta», hanno comunicato i soccorritori. Resta tuttavia circa una tonnellata di sostanza sulla carreggiata, dalla quale continuano a sprigionarsi vapori.
Allerta ridotta da 1.000 a 200 metri
Le autorità hanno revocato l'allerta per «pericolo estremo», diramata nelle prime ore della mattinata attraverso l'app di emergenza Nina. Il raggio della zona di pericolo è stato ridotto da 1.000 a 200 metri dal luogo dell'incidente.
«Al di fuori di questo raggio tutte le persone possono nuovamente lasciare gli ambienti chiusi», hanno precisato i vigili del fuoco. Nel centro città e in altre zone di Krefeld potrebbero ancora essere avvertiti odori sgradevoli, ma le autorità hanno rassicurato la popolazione: non rappresentano un pericolo per la salute.
L'incidente e la fuga di acido
L'emergenza era scattata venerdì, intorno alle 3 del mattino, quando il camion era uscito di strada all'altezza dello svincolo Krefeld-Zentrum, ribaltandosi su un fianco. L'autista, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.
Secondo quanto dichiarato alla «Rheinische Post» da Andreas Klos, responsabile della protezione civile di Krefeld, inizialmente si stimava che fossero fuoriuscite circa dieci tonnellate di acido nitrico. Si tratta di una sostanza altamente corrosiva, che può provocare gravi ustioni e danni alle vie respiratorie.
Per mettere in sicurezza l'area sono stati mobilitati circa 200 soccorritori, tra cui specialisti dei vigili del fuoco aziendali del vicino Chempark. Le operazioni sono state complicate dalla fuoriuscita continua di acido e dal vento, che ha spinto i vapori verso il centro città.
Scuole chiuse e trasporti nel caos
L'incidente ha paralizzato per ore Krefeld. Le autorità avevano disposto la chiusura per l'intera giornata di scuole e asili situati nel raggio di un chilometro, mentre i residenti della zona erano stati invitati a rimanere in casa con porte e finestre chiuse.
Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità: l'autostrada A57 è stata chiusa, i collegamenti ferroviari tra Krefeld e Duisburg sospesi e diverse linee di autobus e tram interrotte o deviate. Anche la raccolta dei rifiuti era stata sospesa in tutta la città.
Già nella mattinata, i controlli sulla qualità dell'aria avevano rilevato concentrazioni di sostanze inquinanti inferiori ai limiti di tolleranza. Con il recupero di gran parte dell'acido, le autorità hanno quindi potuto ridurre le restrizioni. Resta da completare la messa in sicurezza dell'area immediatamente circostante il camion.