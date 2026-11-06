Sopravvissuta all'Olocausto e ferita nell'attentato di Bondi Beach, muore in ospedale
La morte di Eva Geller riapre la ferita dell'attacco terroristico che ha segnato profondamente l'Australia.
SYDNEY - Una sopravvissuta all'Olocausto di 90 anni, rimasta gravemente ferita durante l'attentato terroristico di Bondi Beach, è deceduta in ospedale a Sydney a quasi un anno dall'attacco, secondo quanto reso noto dalle autorità australiane. La notizia è riportata dal Times of Israel.
Eva Geller era tra le decine di persone ferite quando, il 14 dicembre dello scorso anno, due uomini armati hanno aperto il fuoco sulla folla durante una celebrazione di Hanukkah sulla spiaggia di Sydney. Geller da allora era stata ricoverata più volte in ospedale a causa delle ferite riportate, riferisce l'emittente pubblica Abc. È deceduta la scorsa notte in un ospedale di Sydney; secondo le prime informazioni, la causa sarebbe un'infezione legata alle ferite subite.
Complessivamente, 15 persone hanno perso la vita nella sparatoria, la più grave avvenuta in Australia negli ultimi decenni. I presunti autori dell'attacco, Sajid Akram e suo figlio Naveed Akram, erano ispirati dallo Stato Islamico. Sajid è stato ucciso dalla polizia sul posto, mentre Naveed - anch'egli colpito ma sopravvissuto - deve ora rispondere di diverse accuse, tra cui 15 capi d'imputazione per omicidio e un reato di terrorismo.
Il primo ministro Anthony Albanese ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Eva Geller. "A quasi un anno di distanza, la devastazione di quel terribile giorno continua a causare dolore alle famiglie; oggi, più che mai, ne prendiamo atto", ha dichiarato. "Ci stringiamo attorno alla famiglia di Eva, ai suoi amici e alla comunità ebraica in questo momento di grande tristezza".