Sopravvissuta all'Olocausto e ferita nell'attentato di Bondi Beach, muore in ospedale

Complessivamente, 15 persone hanno perso la vita nella sparatoria, la più grave avvenuta in Australia negli ultimi decenni. I presunti autori dell'attacco, Sajid Akram e suo figlio Naveed Akram, erano ispirati dallo Stato Islamico. Sajid è stato ucciso dalla polizia sul posto, mentre Naveed - anch'egli colpito ma sopravvissuto - deve ora rispondere di diverse accuse, tra cui 15 capi d'imputazione per omicidio e un reato di terrorismo.

Il primo ministro Anthony Albanese ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Eva Geller. "A quasi un anno di distanza, la devastazione di quel terribile giorno continua a causare dolore alle famiglie; oggi, più che mai, ne prendiamo atto", ha dichiarato. "Ci stringiamo attorno alla famiglia di Eva, ai suoi amici e alla comunità ebraica in questo momento di grande tristezza".