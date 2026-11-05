«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"

I due velivoli, scortati dai caccia, sono atterrati regolarmente e gli artificieri della polizia non hanno trovato alcun ordigno. Le indagini ora cercano di capire perché siano stati scelti proprio quei voli e quale significato possa avere un messaggio in apparenza privo di senso.

Finora 27 allarmi

Un copione molto simile si è ripetuto a Madrid, dove tre voli sono stati interessati giovedì mattina da falsi allarmi bomba: lo hanno reso noto le autorità spagnole, secondo quanto riportato da Reuters, precisando che le forze di sicurezza hanno escluso qualsiasi rischio. Al momento non sono disponibili ulteriori dati sui tre voli coinvolti. Il conto così sale ad almeno 27 voli, decollati da svariate città europee: Dublino, Madrid, Copenaghen, Londra, Varsavia, Milano, Helsinki, Praga, Salonicco e Porto