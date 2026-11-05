«Spero che la tregua di Oleshky ispiri una pace più grande»
Melania Trump sottolinea il suo ruolo di mediatrice tra Russia e Ucraina nel raggiungimento della tregua.
WASHINGTON - «Spero che la tregua a Oleshky ispiri una pace più grande». Lo ha detto la first lady Melania Trump dalla Casa Bianca, parlando del cessate il fuoco in Ucraina che ha contribuito a negoziare. «La Russia e l'Ucraina hanno accettato di lavorare con me come unico intermediario», ha aggiunto la moglie di Donald Trump.
«La first lady ha giocato un ruolo centrale a Oleshky e le porto il ringraziamento del presidente Putin», ha aggiunto l'inviato speciale del leader del Cremlino, Kirill Dmitriev. «Costruiamo un futuro di pace e prosperità», ha affermato il funzionario, che ha donato a Melania il disegno di una bambina della città ucraina con su scritto: "I love you".
«La first lady Melania Trump dovrebbe continuare a negoziare nuove tregue», ha dichiarato dal canto suo il presidente del gruppo parlamentare ucraino 'Servitori del Popolo', David Arakhamia.
Per aver negoziato il cessate il fuoco a Oleshky, la delegazione ucraina ha consegnato alla moglie di Donald Trump l'onorificenza dell'Ordine della Principessa Olga, il massimo riconoscimento destinato alle donne che hanno fornito un contributo eccezionale al Paese, da parte di Volodymyr Zelensky.