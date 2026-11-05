«Spero che la tregua di Oleshky ispiri una pace più grande»

«La first lady ha giocato un ruolo centrale a Oleshky e le porto il ringraziamento del presidente Putin», ha aggiunto l'inviato speciale del leader del Cremlino, Kirill Dmitriev. «Costruiamo un futuro di pace e prosperità», ha affermato il funzionario, che ha donato a Melania il disegno di una bambina della città ucraina con su scritto: "I love you".