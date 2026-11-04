Il nuovo Congresso, fra impeachment e la guerra a Hegseth e Musk

Una decisione comune non è ancora stata presa e per questo Hegseth o Elon Musk, altro fedelissimo di Trump, sembrano rischiare molto di più del presidente. L'uomo più ricco del mondo è nel mirino per il ruolo avuto al Dipartimento dell'efficienza del governo (DOGE) nel tagliare le spese federali e per i contratti milionari ottenuti dalle sue società dall'amministrazione, senza contare lo stop imposto a Starlink per l'Ucraina. Musk, uno dei maggiori finanziatori dei repubblicani alle midterm con 455 milioni di dollari, ha molto da perdere, e ancora di più rischiano le sue società.