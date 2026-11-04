Da -30 a 110 gradi nei frigoriferi per il sangue
Dopo i supermercati, gli hacker provano ora a colpire anche il settore sanitario, cercando di innalzare le temperature.
PARIGI - Celle frigorifere contenenti stock di sangue provenienti da donatori hanno subito un attacco ibrido che ha preso di mira un gestore di frigoriferi dell'Istituto francese del sangue. Tutto questo, hanno annunciato la ministra della salute e l'ente, «senza alcun impatto sanitario».
Da -30°C, gli hacker avevano riprogrammato le temperature a 110°C
Il servizio trasfusionale nazionale francese ha dichiarato che degli hacker hanno avuto accesso ai sistemi di controllo e riprogrammato le temperature in tre celle frigorifere - che custodiscono emoderivati vitali - da una temperatura di -30 gradi a quella di 110 gradi, secondo quanto affermato da BFM TV.
Il tempestivo intervento del personale
Il Ministero della Salute ha però chiarito che il personale si è accorto tempestivamente delle temperature anomale e che l'incidente non ha avuto conseguenze operative. Come detto, l'attacco ha interessato principalmente i frigoriferi contenenti campioni di donatori, ma anche il plasma sanguigno destinato alle trasfusioni.
La conferma dell'attacco in una nota stampa
«Il 2 novembre 2026, un fornitore di apparecchiature di refrigerazione dell'Istituto francese per la trasfusione di sangue (EFS) è stato vittima di un attacco informatico. I sistemi di monitoraggio e controllo delle celle frigorifere dislocate in tre sedi dell'EFS sono stati compromessi. (...) Sono state segnalate delle anomalie che hanno portato ad alterazioni nei parametri operativi delle celle frigorifere. In particolare, le soglie di temperatura e di sbrinamento sono state innalzate a livelli molto elevati».