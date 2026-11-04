Da -30 a 110 gradi nei frigoriferi per il sangue

Da -30°C, gli hacker avevano riprogrammato le temperature a 110°C

Il servizio trasfusionale nazionale francese ha dichiarato che degli hacker hanno avuto accesso ai sistemi di controllo e riprogrammato le temperature in tre celle frigorifere - che custodiscono emoderivati vitali - da una temperatura di -30 gradi a quella di 110 gradi, secondo quanto affermato da BFM TV.



Il tempestivo intervento del personale

Il Ministero della Salute ha però chiarito che il personale si è accorto tempestivamente delle temperature anomale e che l'incidente non ha avuto conseguenze operative. Come detto, l'attacco ha interessato principalmente i frigoriferi contenenti campioni di donatori, ma anche il plasma sanguigno destinato alle trasfusioni.

