«È ancora il vostro presidente»

«Confesso di essere sorpreso dall'entità della vittoria dei Democratici e soprattutto dall'avanzata in Senato. L'onda blu si sta trasformando quasi in uno tsunami», afferma a Keystone-ATS Vallet, storico al Centro di Ginevra per la politica di sicurezza (GCSP) e specialista degli Usa. «Si tratta, a tutti gli effetti, dell'espressione di una rabbia trasversale - che accomuna l'elettorato democratico e quello repubblicano - scaturita da una forte mobilitazione dei cittadini, desiderosi di far sentire la propria voce nel contesto della crisi legata all'inflazione e al potere d'acquisto», è la sua lettura del voto della notte scorsa.

«Molti repubblicani hanno manifestato la propria delusione nei confronti di Donald Trump. Ma, più in generale, il presidente ha perso il sostegno dei giovani uomini, in particolare afroamericani, e dell'elettorato ispanico nel suo complesso», osserva l'esperto. La pesante sconfitta del partito al Congresso «rappresenta in larga misura un fallimento personale» del tycoon, aggiunge.