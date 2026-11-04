L'iPhone Duo si fa desiderare

Anche Mac e iPad coinvolti

Le difficoltà di approvvigionamento non riguardano soltanto il nuovo smartphone pieghevole. Nel trimestre precedente, secondo Khan, Apple ha dovuto fare i conti con un accesso limitato alle tecnologie di produzione più avanzate per i propri processori, con conseguenze sulla disponibilità di iPhone, Mac e iPad. Per il trimestre in corso, invece, le criticità dovrebbero interessare soprattutto Mac e iPad, a causa di una domanda di chip di memoria superiore alle previsioni.

Alla base delle carenze c'è anche il boom dell'intelligenza artificiale. I produttori di smartphone e computer si trovano infatti a competere con i gestori dei centri dati dedicati all'IA per assicurarsi le forniture di memoria. Questa concorrenza contribuisce a far aumentare i prezzi dei componenti. Secondo il rapporto di gestione di Apple, le difficoltà di approvvigionamento e i costi legati alla memoria e all'archiviazione dei dati potrebbero aggravarsi ulteriormente.