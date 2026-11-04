Eurozona, l'inflazione sale al 4%: è il livello più alto da oltre tre anni
Il tasso supera sempre più l'obiettivo del 2% fissato dalla BCE
LUSSEMBURGO - L'inflazione nell'Eurozona continua a crescere, trainata soprattutto dagli elevati prezzi dell'energia. A ottobre, i prezzi al consumo sono aumentati del 4,0% su base annua, raggiungendo il livello più alto da oltre tre anni.
Lo comunica Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea con sede a Lussemburgo, sulla base di una prima stima. Si tratta del tasso d'inflazione più elevato dal settembre 2023, un dato comunque in linea con le aspettative degli economisti.
La crescita dei prezzi conferma una tendenza al rialzo negli ultimi mesi. A settembre l'inflazione si era attestata al 3,8%, mentre ad agosto era stata del 3,2%. Nell'arco di due mesi, il tasso è quindi aumentato di 0,8 punti percentuali.
Il dato di ottobre allontana ulteriormente l'Eurozona dall'obiettivo del 2% fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per il medio termine. Una soglia che l'istituto considera compatibile con la stabilità dei prezzi e che viene ora superata di due punti percentuali.