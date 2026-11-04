Eurozona, l'inflazione sale al 4%: è il livello più alto da oltre tre anni

La crescita dei prezzi conferma una tendenza al rialzo negli ultimi mesi. A settembre l'inflazione si era attestata al 3,8%, mentre ad agosto era stata del 3,2%. Nell'arco di due mesi, il tasso è quindi aumentato di 0,8 punti percentuali.

Il dato di ottobre allontana ulteriormente l'Eurozona dall'obiettivo del 2% fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per il medio termine. Una soglia che l'istituto considera compatibile con la stabilità dei prezzi e che viene ora superata di due punti percentuali.