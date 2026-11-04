I due volti simbolo della valanga blu

I Repubblicani hanno usato El-Sayed come bersaglio

Durante la campagna, Trump e i Repubblicani hanno ripetutamente attaccato El-Sayed, descrivendolo come un «comunista» radicale e accostandolo agli ambienti islamisti. Lo stesso presidente americano è arrivato a definirlo un «jihadista radicale», mentre Rogers gli ha attribuito un'«ideologia estrema». Il candidato democratico ha respinto le accuse, sostenendo che gli avversari cercassero di distogliere l'attenzione dai problemi economici degli americani. «Pensano che, se dicono il mio nome, possano farvi dimenticare che non riuscite a pagare il pieno di benzina», ha dichiarato. La guerra con l'Iran avviata da Trump e il conseguente aumento dei prezzi del carburante hanno rappresentato un tema particolarmente delicato per i Repubblicani durante la campagna.