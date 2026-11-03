Cerca e trova immobili
Segnalaci
DELITTO DI GARLASCO

La Procura chiede il processo per Andrea Sempio

La richiesta della Procura introduce nuovi sviluppi nel caso Poggi, riaprendo interrogativi sulla condanna di Stasi.
La Procura chiede il processo per Andrea Sempio
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ansa
elaborata da Redazione
La Procura chiede il processo per Andrea Sempio
La richiesta della Procura introduce nuovi sviluppi nel caso Poggi, riaprendo interrogativi sulla condanna di Stasi.

PAVIA - Nuova svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato, lo anticipa questa sera l'Ansa. Per il delitto - come noto - è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima.

La richiesta della Procura dovrà ora essere esaminata da un giudice per l'udienza preliminare (gup), che dovrà decidere se mandare a processo Sempio. Il prossimo passaggio sarà la fissazione dell'udienza preliminare.

Due le aggravanti contestate e che si trovano nel capo di imputazione: crudeltà verso la vittima e motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.

DELITTO DI GARLASCO
L'impronta di Sempio e la nuova testimone
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
chiara poggigarlasco
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
2 gior

Tensione all'esterno di un locale

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
13 ore
19

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
124
201

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
13 ore
86
211

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
2 gior
80
172

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
10 ore

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
3 gior
8
59

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
1 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
61

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
10 ore
5

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
174

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
1 gior
44
139

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
3 gior
10
19

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
24
72

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
1 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
3 gior
21
74

Ecco don Funerale

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
2 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
5 ore
33
54

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
13 ore
35
75

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
93

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
9 ore
19

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
1 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
1 gior
9
116

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
1 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
9 ore
11
37

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
1 gior
16
34

Tutti denunciati

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
1 gior
16
88

Che Ambrì!

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
3 gior
6
83

Un Halloween alternativo

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
3 gior
11

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
59

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
2 gior
1
49

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
22 ore
18

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
3 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
9 ore
6
59

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
14
58

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
1 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
44
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
4 ore
27
77

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
42
111

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
1 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
13 ore
2
24

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
3 ore

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
1 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Midterm, Trump rischia di perdere il controllo del Congresso
LIVE
STATI UNITI
1 ora

Midterm, Trump rischia di perdere il controllo del Congresso

Midterm, ora i bookmaker puntano sulla "Blue Wave"
LIVE
STATI UNITI
3 ore
13

Midterm, ora i bookmaker puntano sulla "Blue Wave"

Trump chiude il rubinetto, stop agli aiuti militari a Israele
LIVE
STATI UNITI
5 ore
4
55

Trump chiude il rubinetto, stop agli aiuti militari a Israele

Altro che dolcetto o scherzetto: spilli e viti nei dolci, «crimine subdolo»
LIVE
EUROPA
5 ore
6
28

Altro che dolcetto o scherzetto: spilli e viti nei dolci, «crimine subdolo»

Vucic ha graziato criminali, corrotti e ultras
LIVE
SERBIA
6 ore
1
26

Vucic ha graziato criminali, corrotti e ultras

Tre mesi alla deriva
LIVE
KIRIBATI
10 ore
7

Tre mesi alla deriva

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
11 ore

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

Bimbo muore di morbillo
LIVE
STATI UNITI
11 ore
2
26

Bimbo muore di morbillo

Kiev: «Sale a 29 bilancio morti Komysuhvakha, 48 i dispersi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
11 ore
17
56

Kiev: «Sale a 29 bilancio morti Komysuhvakha, 48 i dispersi»

Un giudice federale Usa boccia il ricorso dem contro il Dipartimento Giustizia
LIVE
STATI UNITI
13 ore
17

Un giudice federale Usa boccia il ricorso dem contro il Dipartimento Giustizia