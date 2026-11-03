La Procura chiede il processo per Andrea Sempio
La richiesta della Procura introduce nuovi sviluppi nel caso Poggi, riaprendo interrogativi sulla condanna di Stasi.
PAVIA - Nuova svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato, lo anticipa questa sera l'Ansa. Per il delitto - come noto - è già stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima.
La richiesta della Procura dovrà ora essere esaminata da un giudice per l'udienza preliminare (gup), che dovrà decidere se mandare a processo Sempio. Il prossimo passaggio sarà la fissazione dell'udienza preliminare.
Due le aggravanti contestate e che si trovano nel capo di imputazione: crudeltà verso la vittima e motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale.