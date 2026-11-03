Un giudice federale Usa boccia il ricorso dem contro il Dipartimento Giustizia
Il giudice sottolinea che gli Stati restano autonomi sulle liste elettorali nonostante le pressioni del governo federale.
WASHINGTON - Un giudice federale Usa ha respinto la richiesta di diversi gruppi del partito democratico di impedire al Dipartimento di Giustizia di ordinare ai funzionari elettorali di rimuovere i presunti non cittadini dalle liste elettorali. Nella sentenza, riporta Cbs News, il giudice James Boasberg ha notato che il Dipartimento di Giustizia sta "tentando di intimidire" gli Stati affinché rimuovano persone dalle liste elettorali, e ha osservato che gli Stati hanno sollevato dubbi sull'accuratezza degli elenchi di presunti non cittadini compilati dal governo federale.
Tuttavia, Boasberg ha stabilito che "i ricorrenti non avevano titolo" per intentare causa. "Nemmeno questioni di merito straordinarie possono giustificare il provvedimento straordinario di un'ingiunzione preliminare o di un'ordinanza restrittiva temporanea se coloro che la richiedono non hanno titolo per agire", ha scritto Boasberg, osservando poi che "il tentativo di interferenza del governo non ha ancora modificato una singola regola o procedura che disciplina le prossime elezioni", in parte perché i funzionari statali hanno resistito agli sforzi dell'amministrazione Trump.