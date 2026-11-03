Un giudice federale Usa boccia il ricorso dem contro il Dipartimento Giustizia

Tuttavia, Boasberg ha stabilito che "i ricorrenti non avevano titolo" per intentare causa. "Nemmeno questioni di merito straordinarie possono giustificare il provvedimento straordinario di un'ingiunzione preliminare o di un'ordinanza restrittiva temporanea se coloro che la richiedono non hanno titolo per agire", ha scritto Boasberg, osservando poi che "il tentativo di interferenza del governo non ha ancora modificato una singola regola o procedura che disciplina le prossime elezioni", in parte perché i funzionari statali hanno resistito agli sforzi dell'amministrazione Trump.