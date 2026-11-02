Identificate 66 delle 69 vittime dell'incidente di Toledo
Le tre dall'identità non accertata sarebbero tutte straniere
MADRID - Sono 66 su 69 le vittime della sciagura ferroviaria di Toledo, in Spagna, identificate dall'Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo a Ciudad Real, secondo quanto ha riferito il Centro integrato dei dati (Cid).
Di queste, 54 sono di nazionalità spagnola, quattro statunitensi, una argentina, una canadese, una ceca, una francese, una giapponese, una messicana, una portoghese e una tunisina, stando al bilancio indicato.
Restano ancora da identificare tre vittime, che sarebbero tutte straniere. Restano infatti attive le denunce di scomparsa che riguardano due cittadini australiani e un cittadino giapponese. Le salme di 47 vittime sono state messe a disposizione dei familiari.
Sul fronte dei feriti, secondo l'ultimo aggiornamento sanitario diffuso dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, 29 persone sono ancora ricoverate, delle quali 9 in terapia intensiva.
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