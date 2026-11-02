Scoperta coltivazione di 245 piante di marijuana: due denunciati
L'intera piantagione avrebbe potuto fruttare più di 500mila euro
L'intera piantagione avrebbe potuto fruttare più di 500mila euro
GAVIRATE - I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Varese hanno individuato a Gavirate, nel Varesotto, una coltivazione di 245 piante di marijuana in fiore, cresciute in vaso e già in avanzato stadio di sviluppo, con infiorescenze formate e pronte per le fasi successive di lavorazione: taglio, essiccatura e confezionamento. Due italiani residenti nel comune, titolari dell'azienda, sono stati denunciati a piede libero.
Non si trattava di poche piantine isolate, ma di centinaia di esemplari, con altezze variabili da circa 40 centimetri a un metro e uno che arrivava a circa 1,80 metri. Una consistenza che ha reso necessari specifici approfondimenti investigativi.
Le successive analisi di laboratorio hanno rilevato una concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, facendo emergere profili di rilevanza penale in relazione alla disciplina che regola la coltivazione della canapa e la produzione di sostanze stupefacenti.
Gli accertamenti hanno ricondotto la coltivazione a un'impresa agricola formalmente operante nel settore delle piante aromatiche e officinali. I finanzieri hanno quindi verificato il rispetto dei requisiti previsti per la coltivazione legittima della canapa, con particolare attenzione alla tracciabilità delle sementi utilizzate e alla destinazione della produzione.
Tutte le 245 piante sono state sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al termine del ciclo di crescita e di lavorazione, l'intera piantagione avrebbe potuto fruttare più di 500mila euro. Ai due titolari dell'azienda viene contestata la coltivazione di sostanza stupefacente.