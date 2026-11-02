Scoperta coltivazione di 245 piante di marijuana: due denunciati

Le successive analisi di laboratorio hanno rilevato una concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, facendo emergere profili di rilevanza penale in relazione alla disciplina che regola la coltivazione della canapa e la produzione di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti hanno ricondotto la coltivazione a un'impresa agricola formalmente operante nel settore delle piante aromatiche e officinali. I finanzieri hanno quindi verificato il rispetto dei requisiti previsti per la coltivazione legittima della canapa, con particolare attenzione alla tracciabilità delle sementi utilizzate e alla destinazione della produzione.