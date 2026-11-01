Stati Uniti
Un giudice ferma il ricorso di Trump sul voto in Alaska
La decisione del tribunale arriva dopo le accuse sui presunti tentativi di confondere l'elettorato repubblicano.
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
Un giudice ferma il ricorso di Trump sul voto in Alaska
La decisione del tribunale arriva dopo le accuse sui presunti tentativi di confondere l'elettorato repubblicano.
WASHINGTON - Un giudice dell'Alaska ha respinto la causa avviata dal dipartimento di Giustizia di Donald Trump per bloccare la certificazione del voto qualora il candidato repubblicano al Senato Dan Sullivan perdesse. Lo riporta Cnn.
L'Alaska è finita al centro di uno scandalo per un caso di omonimia fra il conservatore Sullivan e un altro Dan Sullivan candidato, che sarebbe stato cercato dai democratici per sottrarre voti ai repubblicani.
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