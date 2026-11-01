Donna trovata morta in piscina: arrestato l'ex marito

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Como un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 76enne. Come conferma il Comando provinciale dei Carabinieri di Como, il provvedimento è stato eseguito oggi, 1° novembre, in provincia di Benevento, territorio di origine dell'indagato, dove l'uomo si era recato dopo il decesso dell'ex moglie.

Erano divorziati da circa dieci anniSecondo quanto riportato dai media italiani, Patrizia Monteleone e Carmine Civitillo erano divorziati da circa dieci anni. La donna era tornata a vivere nell'abitazione dell'ex marito dopo essere stata colpita, circa due anni prima, da un ictus che l'aveva costretta sulla sedia a rotelle.