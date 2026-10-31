Violente proteste a Tirana, sassi e molotov contro la polizia

L'opposizione di centrodestra, guidata da Sali Berisha, ha tentato di unirsi alla manifestazione degli studenti, ma è stata respinta. "L'opposizione siamo noi", hanno dichiarato i giovani, i quali avevano creato anche un cordone per ostacolare l'avanzare dei militanti dell'opposizione.

Nuovi scontri in serata

Nuovi scontri si sono registrati questa sera a Tirana, anche davanti al Palazzo di governo. Alcune centinaia di manifestanti, hanno rimosso le mattonelle dei marciapiedi lungo il viale principale di Tirana, scagliandoli contro le forze dell'ordine schierate davanti all'entrata laterale dell'edificio. La polizia ha attivato gli idranti cui i manifestanti hanno risposto con il lancio di molotov. Ai ripetuti appelli rivolti ai dimostranti di ritirarsi e rinunciare agli atti violenti, è seguito l'intervento con i gas lacrimogeni e tre idranti.