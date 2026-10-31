Polonia, uomo armato di coltello arrestato durante una manifestazione

La donna aveva notato il 30enne perché era parzialmente mascherato e gli aveva chiesto di togliersi la maschera. A quel punto, l'uomo l'avrebbe colpita e sarebbe scappato. Alcuni manifestanti si sono immediatamente lanciati al suo inseguimento, gridando «Provocatore, provocatore!», come riferito da una giornalista dell'agenzia dpa.