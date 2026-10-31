Polonia, uomo armato di coltello arrestato durante una manifestazione
Il 30enne, fermato davanti al Tribunale costituzionale di Varsavia, aveva anche una pistola a salve e un falso distintivo. Avrebbe aggredito una donna.
Il 30enne, fermato davanti al Tribunale costituzionale di Varsavia, aveva anche una pistola a salve e un falso distintivo. Avrebbe aggredito una donna.
VARSAVIA - Un uomo di 30 anni armato di coltello e di una pistola a salve è stato arrestato dalla polizia durante una manifestazione davanti al Tribunale costituzionale polacco. Secondo quanto riferito dalla polizia di Varsavia, il sospettato avrebbe aggredito una delle organizzatrici della protesta prima di tentare la fuga.
La donna aveva notato il 30enne perché era parzialmente mascherato e gli aveva chiesto di togliersi la maschera. A quel punto, l'uomo l'avrebbe colpita e sarebbe scappato. Alcuni manifestanti si sono immediatamente lanciati al suo inseguimento, gridando «Provocatore, provocatore!», come riferito da una giornalista dell'agenzia dpa.
L'uomo è stato infine fermato dagli agenti incaricati di garantire la sicurezza della manifestazione. Durante il controllo, la polizia ha scoperto che aveva con sé un coltello, una pistola a salve con relative munizioni e un distintivo con la scritta «Security», simile per forma a un tesserino della polizia. Gli agenti hanno inoltre trovato della droga in suo possesso.
L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione politica in Polonia, dove è in corso un duro scontro tra i due principali schieramenti sulla nomina dei membri del Tribunale costituzionale.
La crisi si è aggravata venerdì, quando sul sito ufficiale del Tribunale è stato pubblicato un annuncio secondo cui il presidente Bogdan Swieczkowski e il suo vice erano stati temporaneamente sollevati dalle rispettive funzioni. La guida ad interim dell'istituzione è stata affidata alla giudice Anna Korwin-Piotrowska.
Da allora, i sostenitori del partito di opposizione di destra PiS e di altre formazioni della destra polacca stanno manifestando contro la rimozione del presidente del Tribunale costituzionale.