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GUERRA IN UCRAINA

Gli USA approvano la vendita di 500 missili Patriot all'Ucraina

La fornitura, dal valore di 2,1 miliardi di dollari, sarà interamente finanziata dagli alleati di Kiev. Restano incerti i tempi di consegna.
Gli USA approvano la vendita di 500 missili Patriot all'Ucraina
IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Gli USA approvano la vendita di 500 missili Patriot all'Ucraina
La fornitura, dal valore di 2,1 miliardi di dollari, sarà interamente finanziata dagli alleati di Kiev. Restano incerti i tempi di consegna.

WASHINGTON - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di 500 missili antiaerei Patriot all'Ucraina. La fornitura ha un valore stimato di 2,1 miliardi di dollari e sarà interamente finanziata dagli alleati di Kiev, come comunicato dalle autorità statunitensi.

Tra i Paesi che contribuiranno a sostenere i costi figurano, tra gli altri, Germania, Canada e Norvegia. Non sono invece stati precisati i tempi di consegna dei missili, un elemento particolarmente importante per la difesa aerea ucraina.

I sistemi Patriot sono considerati particolarmente efficaci nell'intercettazione dei missili balistici, utilizzati dalla Russia nei suoi attacchi contro l'Ucraina. La disponibilità di missili intercettori rappresenta quindi una componente essenziale della capacità di Kiev di contrastare le offensive russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha più volte denunciato, nelle ultime settimane, ritardi nella consegna dei missili intercettori da parte degli alleati occidentali.

L'Ucraina continua a difendersi dall'invasione russa su vasta scala, iniziata oltre quattro anni e mezzo fa, grazie anche al sostegno militare dei Paesi occidentali.

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