L'iniziativa di Oleshky «può portare alla pace»

Le colonne con a bordo le persone evacuate da Oleshky, nella regione di Kherson partiranno alla volta di Russia e Ucraina, ha annunciato ancora Lantratova. «Entrambe le parti hanno osservato un'organizzazione di alto livello. Grazie ai nostri militari che hanno garantito tutto questo: un'enorme colonna (di mezzi), 25 autobus, 9 ambulanze, autobus per gli allettati», ha dichiarato la Commissaria russa per i diritti umani, in una nota video pubblicato durante una sosta del convoglio ad Armjansk, in Crimea.

«La colonna con coloro che partono per l'Ucraina andrà lì, e la colonna con quelli che vanno nella Federazione Russa andrà in Russia. Stiamo scortando le persone verso i centri di accoglienza temporanea», ha dichiarato la commissaria per i diritti umani, ringraziando, inoltre la First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump.