È "sbobba". E sembra piacerci

Quali sono dunque i rischi e le conseguenze di questa informazione spazzatura? Ne abbiamo parlato con Paolo Attivissimo, giornalista informatico e cacciatore di bufale.

Pagine social che vivono di questi contenuti sono sempre più comuni.

«Perché sono contenuti facili da produrre e da monetizzare. I social network non stanno necessariamente a verificare se un post sia veritiero o ingannevole. Basta che porti pubblicità e venga fatto circolare.»