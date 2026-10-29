CANTONE
Cantonali 2027: De Rosa ci sarà
Il Consigliere di Stato del Centro ha rotto gli indugi, confermando la sua partecipazione alla sfida elettorale
TIPRESS
Fonte CdT
Cantonali 2027: De Rosa ci sarà
Il Consigliere di Stato del Centro ha rotto gli indugi, confermando la sua partecipazione alla sfida elettorale
BELLINZONA - Raffaele De Rosa sarà della partita alle Cantonali del 2027. Il consigliere di Stato ha scelto il Comitato cantonale del Centro, in corso ora a Bellinzona, per sciogliere la riserva sul proprio futuro politico.
Il "ministro" della sanità figurerà dunque sulla lista del suo partito per il Governo, puntando a un terzo mandato. «Ho pensato di mollare, ma se abbandonassi adesso non me lo perdonerei», ha dichiarato De Rosa.
Come noto, De Rosa era l'unico dei cinque consiglieri di Stato attualmente in carica a non aver comunicato la propria decisione in vista della sfida elettorale del prossimo anno.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO