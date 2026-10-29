Sicurezza in Ticino: più divise nelle stazioni

BELLINZONA - Stazioni e luoghi di aggregazione al centro della 30ª Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, riunita oggi a Bellinzona, a Palazzo delle Orsoline, sotto la presidenza del consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. Prendendo spunto dai recenti fatti di cronaca, Gobbi ha posto l'accento su questi spazi, frequentati ogni giorno da migliaia di cittadine e cittadini, nei quali la sicurezza deve essere garantita e percepita. Zone che, ha ricordato la Conferenza, sono oggetto di un monitoraggio costante.