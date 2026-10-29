Conti ancora in rosso e il Municipio propone di aumentare le imposte

Il miglioramento dei conti è legato alle misure di contenimento della spesa già avviate, alla revisione di alcune convenzioni e alle maggiori entrate per le case anziani. Per ridurre ulteriormente il disavanzo, il Municipio propone però anche un aumento di due punti percentuali del moltiplicatore d'imposta, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche. La decisione spetterà al Consiglio comunale.