Massagno torna sui pattini: in pista anche i giocatori dell'Hockey Club Lugano

Durante le settimane di apertura non mancheranno le proposte gastronomiche. Il punto ristoro gestito da Casa Girasole offrirà, in occasione dei diversi appuntamenti, hot dog, torte, raclette, vin brûlé, polenta e gorgonzola, oltre ad altre specialità preparate dallo chef della struttura. Il 23 dicembre è prevista anche una panettonata offerta ai partecipanti.

Orari e informazioni pratiche

La pista sarà aperta il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica sarà accessibile dalle 13.00 alle 19.00. Durante le vacanze scolastiche l'apertura sarà estesa a tutti i giorni, dalle 13.00 alle 19.00, con l'eccezione dei giorni festivi e prefestivi.