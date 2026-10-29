Massagno torna sui pattini: in pista anche i giocatori dell'Hockey Club Lugano
Dal 13 novembre al 10 gennaio torna «Insieme InPista» a Piazza Girasole. Due mesi di pattinaggio gratuito, eventi natalizi e un incontro speciale con i giocatori bianconeri il 2 dicembre. Ma le novità non sono finite...
Dal 13 novembre al 10 gennaio torna «Insieme InPista» a Piazza Girasole. Due mesi di pattinaggio gratuito, eventi natalizi e un incontro speciale con i giocatori bianconeri il 2 dicembre. Ma le novità non sono finite...
MASSAGNO - Dal 13 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, Piazza Girasole a Massagno tornerà a ospitare la pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico. L'iniziativa «Insieme InPista», allestita nella piazza della Casa anziani Girasole, proporrà quasi due mesi di attività, eventi e appuntamenti natalizi per tutte le età. L'accesso alla pista e il noleggio dei pattini saranno completamente gratuiti, così come la partecipazione agli spettacoli e ai laboratori in programma.
L'inaugurazione è prevista per venerdì 13 novembre alle 16.00, con l'apertura ufficiale della pista, seguita alle 18.00 da un aperitivo. Da quel momento prenderà il via un calendario di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori fino alla conclusione delle festività.
Sport sul ghiaccio e incontri con i giocatori dell'HCL
Tra le attività sportive figurano diversi tornei pomeridiani di curling, organizzati con l'animatore giovanile Alan Wild. Mercoledì 2 dicembre sarà invece la volta di un incontro con i giocatori dell'Hockey Club Lugano.
Sabato 9 gennaio è inoltre previsto «Pattinando con l'Associazione Avventuno», un appuntamento dedicato all'inclusione attraverso il pattinaggio.
Laboratori, spettacoli e visite natalizie
Il programma riserva ampio spazio anche alle famiglie e ai più piccoli, con atelier creativi e momenti di intrattenimento. Tra i protagonisti ci saranno Clown Orit e il trampoliere Mr. Elius, che animeranno la piazza con i loro spettacoli.
Non mancheranno gli appuntamenti legati alle tradizioni natalizie. Il 4 dicembre arriverà San Nicolao, con una visita organizzata in collaborazione con la Sam Benefica. Il 6 gennaio sarà invece la volta della Befana, accompagnata da Clown Orit.
Accanto alle attività sul ghiaccio, la manifestazione proporrà anche iniziative dedicate al benessere, alla musica e ai giochi di strategia. Sono previste due sessioni di yoga antistress nella sala animazione di Casa Girasole, un pomeriggio in compagnia di Massagno Scacchi e un appuntamento musicale con DJ Nick della Sunday Disco Society.
Due mercatini e gli auguri di inizio anno
Tra gli eventi in calendario figura il tradizionale Mercatino di Santa Lucia, in programma sabato 12 dicembre. Una settimana più tardi, sabato 19 dicembre, Piazza Girasole ospiterà invece un mercato delle pulci in versione natalizia.
La manifestazione si concluderà domenica 10 gennaio con la cerimonia degli auguri di inizio anno al Cinema Lux, seguita da un aperitivo sulla pista di pattinaggio.
Durante le settimane di apertura non mancheranno le proposte gastronomiche. Il punto ristoro gestito da Casa Girasole offrirà, in occasione dei diversi appuntamenti, hot dog, torte, raclette, vin brûlé, polenta e gorgonzola, oltre ad altre specialità preparate dallo chef della struttura. Il 23 dicembre è prevista anche una panettonata offerta ai partecipanti.
Orari e informazioni pratiche
La pista sarà aperta il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00, mentre il sabato e la domenica sarà accessibile dalle 13.00 alle 19.00. Durante le vacanze scolastiche l'apertura sarà estesa a tutti i giorni, dalle 13.00 alle 19.00, con l'eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
L'ingresso, il noleggio dei pattini e la partecipazione a tutti gli eventi, spettacoli e atelier saranno gratuiti. Non sarà necessaria alcuna iscrizione preventiva. Chi lo desidera potrà inoltre utilizzare i propri pattini tradizionali da ghiaccio, compatibili anche con la superficie sintetica.
Considerata la vicinanza alla Casa anziani, gli organizzatori invitano i visitatori a rispettare alcune precauzioni sanitarie: igienizzare le mani, indossare la mascherina in caso di raffreddore ed evitare l'accesso in presenza di sintomi influenzali.
Per raggiungere Piazza Girasole è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici o della mobilità lenta. La fermata TPL Praccio si trova a circa due minuti a piedi dalla struttura.