Ne basta poca per morire

Le pillole si distinguono per forme e colori differenti: alcune riportano uno scorpione viola, altre il logo nero della Red Bull o il volto di Donald Trump.

Decessi e intossicazioni

La PMMA aveva già circolato ampiamente più di dieci anni fa. Tra il 2010 e il 2014 le sono stati attribuiti diversi decessi: in Norvegia, nell’arco di sei mesi, 12 persone hanno perso la vita e altre 22 hanno subito gravi intossicazioni. In Irlanda sono stati registrati almeno sei decessi, mentre in Canada 27. Il Trans-European Drug Information Network precisa che non tutti questi casi possono essere ricondotti esclusivamente alla sostanza. Gli specialisti concordano tuttavia sulla sua elevata pericolosità rispetto all’MDMA.