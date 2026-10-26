Affetta da Ebola, è rientrata oggi in Svizzera
Il volo di rimpatrio della Rega è atterrato alle 13.29 a Zurigo. Il DFAE fornirà ulteriori informazioni nel pomeriggio
ZURIGO / ABUJA - Dopo un viaggio in Uganda, una cittadina svizzera si è infettata con il virus Ebola. Da allora è stata curata in una clinica privata in Nigeria e da lì è stata riportata in Svizzera, questo lunedì, con un jet della Rega. L'aereo è atterrato a Zurigo alle 13:29, come mostrano i dati di Flightradar24. «Confermo che la paziente è stata evacuata in Svizzera questa mattina presto con il mio consenso», ha scritto il ministro della salute Muhammad Ali Pate su X.
«Le condizioni cliniche della paziente erano notevolmente migliorate; era stabile, cosciente, reattiva e i suoi valori clinici di laboratorio si stavano nuovamente avvicinando ai valori iniziali.» Tuttavia, poiché si deve comunque presumere che sia ancora contagiosa, i soccorritori hanno dovuto seguire protocolli rigorosi.
Il marito continua a non mostrare sintomi
«Ringrazio tutto il personale clinico per l'assistenza di alta qualità fornita alla paziente, così come il personale della sanità pubblica che ha garantito che l'evacuazione sia stata effettuata secondo le migliori misure di protezione della salute pubblica per tali trasporti», ha dichiarato Pate.
Secondo SRF, il DFAE intende fornire ulteriori informazioni nel pomeriggio. La paziente è la moglie di un dipendente dell'Ambasciata svizzera ad Abuja, capitale della Nigeria. Dopo che la malattia infettiva è stata diagnosticata il 20 ottobre, il marito è stato posto in isolamento. E oggi sono stati riportati entrambi in Svizzera. Il marito continua a non mostrare sintomi.
Secondo SRF, dal 2019 i pazienti affetti da Ebola possono essere trattati presso l'Unispital di Zurigo o Ginevra. L'Unispital di Zurigo ha confermato lunedì all'agenzia di stampa Keystone-SDA che una persona con sospetta infezione da Ebola sarebbe stata ricoverata. Lo ha riportato il «Tages-Anzeiger». La persona sarà trattata in un reparto di isolamento speciale da personale infermieristico qualificato. Non vi è alcun pericolo per gli altri dipendenti e pazienti.