Affetta da Ebola, è rientrata oggi in Svizzera

Il marito continua a non mostrare sintomi

«Ringrazio tutto il personale clinico per l'assistenza di alta qualità fornita alla paziente, così come il personale della sanità pubblica che ha garantito che l'evacuazione sia stata effettuata secondo le migliori misure di protezione della salute pubblica per tali trasporti», ha dichiarato Pate.

Secondo SRF, il DFAE intende fornire ulteriori informazioni nel pomeriggio. La paziente è la moglie di un dipendente dell'Ambasciata svizzera ad Abuja, capitale della Nigeria. Dopo che la malattia infettiva è stata diagnosticata il 20 ottobre, il marito è stato posto in isolamento. E oggi sono stati riportati entrambi in Svizzera. Il marito continua a non mostrare sintomi.