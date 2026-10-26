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Premiati i soccorritori di Crans-Montana

Il premio nazionale riconosce il coraggio e la dedizione delle squadre intervenute durante l'emergenza di Capodanno.
Premiati i soccorritori di Crans-Montana
AFP
Fonte Ats
di Redazione
Premiati i soccorritori di Crans-Montana
Il premio nazionale riconosce il coraggio e la dedizione delle squadre intervenute durante l'emergenza di Capodanno.

CRANS-MONTANA - Il prossimo 8 dicembre verrà assegnato per la prima volta il premio nazionale "Helfende Hand". A riceverlo saranno le forze d'intervento e di soccorso di Crans-Montana (VS) per il loro "straordinario servizio" svolto in seguito all'incendio di Capodanno.

La consegna del riconoscimento, il cui nome significa "mano aiutante" avverrà alla Caserma di Berna, indica in una nota odierna l'associazione "helfen helfen Schweiz" (letteralmente "aiutare, aiutare, Svizzera"). A rappresentare i soccorritori saranno presenti la Federazione svizzera dei pompieri, la Federazione svizzera dei Funzionari di Polizia e la sezione vallesana della Swiss Paramedic Association (l'associazione dei paramedici svizzeri). Alla cerimonia parteciperanno il Consigliere federale Beat Jans, nonché il Consigliere di stato vallesano Mathias Reynard.

L'onore spetterà a tutti gli anelli della catena di salvataggio attivatasi nelle ore susseguenti alla tragedia. Vi fanno parte i collaboratori della centrale d'allarme, i First Responder, i soccorritori volontari, servizi di salvataggio, il soccorso aereo, la polizia, i pompieri, la protezione civile e i Care team.

"Ciò che hanno visto, sentito, vissuto quel giorno e il carico che hanno portato supera abbondantemente il tipico intervento e accompagna molti soccorritori ancora adesso", commenta il presidente di "helfen helfen Schweiz", Pascal Rey, citato nel comunicato. Con questo riconoscimento viene messa in evidenza la loro prestazione e dato un segnale pubblico di sostegno e apprezzamento.

Il premio "Helfende Hand" dovrebbe continuare anche in futuro a onorare persone e organizzazioni che presteranno un aiuto decisivo in situazioni d'emergenza. Non è prevista una ricompensa economica, ma unicamente simbolica. L'obiettivo è quello di dare visibilità a questo impegno e di radicarne l'importanza nella coscienza sociale e politica.

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