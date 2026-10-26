Premiati i soccorritori di Crans-Montana

L'onore spetterà a tutti gli anelli della catena di salvataggio attivatasi nelle ore susseguenti alla tragedia. Vi fanno parte i collaboratori della centrale d'allarme, i First Responder, i soccorritori volontari, servizi di salvataggio, il soccorso aereo, la polizia, i pompieri, la protezione civile e i Care team.

"Ciò che hanno visto, sentito, vissuto quel giorno e il carico che hanno portato supera abbondantemente il tipico intervento e accompagna molti soccorritori ancora adesso", commenta il presidente di "helfen helfen Schweiz", Pascal Rey, citato nel comunicato. Con questo riconoscimento viene messa in evidenza la loro prestazione e dato un segnale pubblico di sostegno e apprezzamento.