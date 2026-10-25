FRIBURGO
Incendio in un garage sotterraneo: danneggiati 38 veicoli
Evacuate cinque palazzine, rientro consentito dopo l'intervento dei vigili del fuoco.
Polizia cantonale Friburgo
Fonte Polizia cantonale Friburgo
Incendio in un garage sotterraneo: danneggiati 38 veicoli
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Incendio in un garage sotterraneo: danneggiati 38 veicoli
Evacuate cinque palazzine, rientro consentito dopo l'intervento dei vigili del fuoco.
Incendio in un garage sotterraneo: danneggiati 38 veicoli
Evacuate cinque palazzine, rientro consentito dopo l'intervento dei vigili del fuoco.
FRIBURGO - Un centinaio di persone evacuate, quattro veicoli distrutti e altri 38 danneggiati. È il bilancio dell'incendio divampato ieri, poco prima delle 23, in un garage sotterraneo a Friburgo.
In totale sono state evacuate cinque palazzine. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni verso l'1.30. L'entità dei danni non è ancora stata stimata.
È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
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