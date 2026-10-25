Prolungate le sanzioni contro Jacques Baud

Inizialmente Bruxelles lo accusava di sostenere azioni russe che «compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di un paese terzo (l'Ucraina)». Il nuovo testo fa ora riferimento ad azioni che «compromettono la democrazia e minacciano la stabilità o la sicurezza di un paese terzo». L'Ucraina non è più citata esplicitamente e la congiunzione «o» è stata sostituita da «e». Le accuse concrete rimangono invariate. L'UE non motiva la riformulazione.

L'interessato contesta le accuse: «non ho mai ricevuto un solo centesimo dalla Russia», aveva dichiarato nel dicembre 2025, in particolare a «L'Impertinent». Il 71enne afferma di basare le sue analisi su fonti ucraine e americane e contesta in particolare l'interpretazione delle sue dichiarazioni sull'invasione russa. Queste ultime, a suo avviso, si riferivano a un'intervista concessa nel 2019 da Oleksiy Arestovych, futuro consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Baud ha adito il Tribunale dell'UE lo scorso marzo per chiedere l'annullamento della sua iscrizione dalla lista.