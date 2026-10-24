Il "senatore" Dittli non si ripresenterà l'anno prossimo
Dopo oltre un decennio in Parlamento, lascia spazio a nuove generazioni nella rappresentanza del Canton Uri.
Dopo oltre un decennio in Parlamento, lascia spazio a nuove generazioni nella rappresentanza del Canton Uri.
ALTDORF - Il consigliere agli Stati di Uri Josef Dittli (PLR) non si ricandiderà alle elezioni federali in programma nell'autunno del 2027. È giunto il momento opportuno affinché gli interessi cantonali siano rappresentati da forze più giovani, ha scritto oggi sul social X.
Dittli, che compirà 70 anni il prossimo mese di aprile, fa parte della Camera dei cantoni dal 2015. In precedenza, il nativo di Attinghausen ed ex ufficiale di carriera è stato dal 2004 al 2016 membro del Consiglio di Stato urano.
L'altra rappresentante eletta agli Stati del piccolo cantone della Svizzera centrale è Heidi Z'graggen (Centro). Dittli è il settimo "senatore" ad annunciare il suo addio alla Berna federale: prima di lui lo hanno già fatto i colleghi Johanna Gapany (PLR/FR), Stefan Engler (Centro/GR), Hannes Germann (UDC/SH), Brigitte Häberli-Koller (Centro/TG), Jakob Stark (UDC/TG) e Marianne Maret (Centro/VS).