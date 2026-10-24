Il "senatore" Dittli non si ripresenterà l'anno prossimo

Dittli, che compirà 70 anni il prossimo mese di aprile, fa parte della Camera dei cantoni dal 2015. In precedenza, il nativo di Attinghausen ed ex ufficiale di carriera è stato dal 2004 al 2016 membro del Consiglio di Stato urano.

L'altra rappresentante eletta agli Stati del piccolo cantone della Svizzera centrale è Heidi Z'graggen (Centro). Dittli è il settimo "senatore" ad annunciare il suo addio alla Berna federale: prima di lui lo hanno già fatto i colleghi Johanna Gapany (PLR/FR), Stefan Engler (Centro/GR), Hannes Germann (UDC/SH), Brigitte Häberli-Koller (Centro/TG), Jakob Stark (UDC/TG) e Marianne Maret (Centro/VS).