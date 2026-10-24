Regna lo stupore dopo le candidature in extremis UDC

Al portale online 20 Minuten, la politologa Corina Schena ha dal canto suo dichiarato che il consigliere di Stato bernese Pierre Alain Schnegg è quello con le migliori prospettive. Anche Urs Leuthard, responsabile della redazione a Palazzo federale della SRF, ha affermato al telegiornale dell'emittente svizzerotedesca che il profilo del francofono Schnegg appare idoneo, così come quello del consigliere di Stato vallesano Franz Ruppen. A suo dire, è probabile che almeno uno dei due finisca sul ticket ufficiale, mentre vi sono grandi incognite riguardo Amaudruz e Aeschi.

Stando alla Weltwoche, le chance della romanda sono tutto a un tratto estremamente scarse. Amaudruz soffrirebbe di una carenza di sostegno fra i parlamentari svizzerotedeschi del suo partito, con i quali non avrebbe instaurato legami stretti.