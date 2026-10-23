«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

«Questa esperienza mi ha segnato profondamente. E ha fatto preoccupare tanto la mia famiglia. Ho rischiato grosso e ne sono consapevole. Tuttavia non penso che avrò paura a uscire in futuro. Quelli della mia generazione purtroppo sanno cosa significa girare per certi locali alla sera. Ti puoi imbattere in persone come quella che ho incontrato io. E la cosa più preoccupante è il fatto che questa gente non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno le donne sono al riparo purtroppo. Questo mi amareggia, sono una persona che è stata educata con determinati valori».